Projekteringssamordnare Västlänken
Vi söker en projekteringssamordnare till Trafikverket och västlänken i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket söker en tekniskt och socialt skicklig projekteringssamordnare med dokumenterad erfarenhet av bergtunnelprojekt. Rollen kräver både teknisk kompetens och en stark förmåga att bygga och bibehålla goda relationer i en komplex projektmiljö. I uppdraget ingår även att överföra kunskap till Trafikverkets anställda gällande de arbetsuppgifter som konsulten utför.
Ansvarsområden
Följa upp leveranser från projektörer och säkerställa att projekteringstidsplaner hålls.
Ansvara för ekonomisk uppföljning av kontrakt kopplade till projektering.
Leda arbetet med att ta fram relationshandlingar och förvaltningsdata samt överlämna dessa korrekt till förvaltande organisationer.
Samordna projekteringen med andra teknikområden (BEST, konstruktion, installation m.fl.) för att säkerställa en effektiv och välkoordinerad projektering.
Skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i nära samverkan stödja entreprenörens projektering.
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Minst 3 års erfarenhet av projekteringsledning i stora komplexa bergtunnelprojekt i offentlig sektor b) Minst 3 års erfarenhet av projekteringsledning i stort bergtunnelprojekt i produktionsskede, med ansvar för uppföljning och löpande uppdatering av bygghandlingar c) Krav på att som projekteringsledare även ha haft en samverkande roll i minst ett stort komplext projekt och bevisligen ha bidragit till god samverkan i detta d) Minst 3 års erfarenhet av styrning och ansvar för ekonomisk uppföljning av kontrakt mot projekterande konsult
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att konsulten har minst 3 års erfarenhet av multidisciplinär projekteringssamordning inom minst ett järnvägsprojekt inom teknikområdena berg, konstruktion, installation och BEST Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
