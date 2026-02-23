Projekteringsledare till ett långt uppdrag!
2026-02-23
Vi söker en senior projekteringsledare till ett långsiktigt och tekniskt komplext uppdrag inom berg- och anläggningsarbeten för tunnlar och stationer. Du blir en del av beställarorganisationen och får en nyckelroll i att leda projekteringen i både bygghandlingsskede och byggskede - inklusive ändringshantering när förutsättningar förändras.
Uppdraget passar dig som trivs i gränslandet mellan teknik, produktion och styrning, och som har vana av att samordna flera teknikområden i stora infrastrukturprojekt under mark.
Om rollen
Som Projekteringsledare Anläggning ansvarar du för att styra projekterande konsulter inom ramen för tid, kostnad och innehåll, samt säkerställa att leveranser håller rätt kvalitet och är genomförbara i produktion.
Fokus i uppdraget ligger på:
framtagande av bygghandlingar
paketering och kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag (FU)
revideringar och ändrings-PM under byggskedet för stationer och infartstunnlar (bl.a. Liljeholmen och Fridhemsplan)
Entreprenaderna handlas huvudsakligen upp som utförandeentreprenader (AB 04), med inslag av ABT 06 för vissa delar. Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Projekteringsledning & teknisk samordning
Leda och styra projekterande konsulter i bygghandlings- och byggskede
Säkerställa samordning mellan teknikområden (berg, anläggning, geoteknik, konstruktion, installationer m.fl.)
Säkerställa att handlingar är kompletta, konsekventa och produktionsanpassade samt följer beställarens krav
Förfrågningsunderlag & anbudsskede
Medverka i paketering och kvalitetssäkring av FU
Stödja projektledning och upphandling under anbudstid (tekniska frågor, KFU, kompletteringar)
Byggskede & ändringshantering
Leda tekniska revideringar och ändrings-PM
Bedöma konsekvenser av ändringar kopplat till funktion, säkerhet, arbetsmiljö, tid och kostnad
Säkerställa dokumentation, spårbarhet och beslutsgång vid förändringar
Krav, risk och regelverk
Säkerställa att krav (t.ex. via Polarion) omsätts i verifierade tekniska lösningar
Delta i BAS-P-arbete och säkerställa att arbetsmiljörisker hanteras i projekteringen
Bidra i riskhantering och uppföljning, samt krav kopplade till hållbarhet, tillstånd och externa avtal
Relationshandlingar & förvaltningsdata
Leda arbetet med relationshandlingar
Säkerställa att dokumentation och förvaltningsdata tas fram enligt krav
Kommunikation & rapportering
Rapportera status, risker och avvikelser till ansvariga i projektorganisationen
Delta i samordningsmöten och relevanta forum
Kravprofil (ska-krav)
För att vara aktuell behöver du ha:
Teknisk högskoleutbildning
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet som projekteringsledare/uppdragsledare inom berg och anläggning i infrastrukturprojekt under mark
Minst 3 års erfarenhet som projekteringsledare i stadsmiljö under produktionsskede, inklusive hantering av reviderings-PM
Erfarenhet av entreprenader där Anläggnings AMA och MER använts (minst 2 entreprenader)
Minst 2 års erfarenhet som projekteringsledare i byggherreorganisation eller anläggningsentreprenadföretag, samt projekt med entreprenadbudget > 300 MSEK
Minst 5 års erfarenhet av projektering inom ett eller flera teknikområden i berg- och anläggningsentreprenad
Uppdragsinformation
Start: senast 2026-04-01 (så snart som möjligt)
Slut: 2030-12-01
Option: 1+1+1+1 år
Omfattning: heltid (40 h/vecka, periodvis behov utanför kontorstid kan förekomma)
Placering: Stockholm
Säkerhetsprövning: uppdraget är placerat i säkerhetsklass - säkerhetsprövning krävs
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialistbolag inom konsult- och rekryteringslösningar. Vi matchar kvalificerade specialister och ledare med organisationer där kompetens, driv och personlighet gör verklig skillnad. Vi arbetar nära både kund och kandidat och säkerställer en professionell, transparent och kvalitativ process från första kontakt till signerat avtal.
