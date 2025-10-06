Projekteringsledare och byggstöd, Norrbotniabanan
2025-10-06
Vi söker nu en engagerad konsult till ett längre uppdrag hos Trafikverket i Skellefteå.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag på heltid.
Du kommer att arbeta nära Trafikverkets projektorganisation, vilket ställer höga krav på både samarbetsförmåga och flexibilitet. Rollen innebär ett stort ansvar i ett av Sveriges mest betydelsefulla infrastrukturprojekt - Norrbotniabanan. Uppdraget
Rollen innebär att arbeta som projekteringsledare och byggstöd inom BEST (bana, el, signal, tele) för Norrbotniabanan, sträckan Umeå till Skellefteå. Du ska fungera som resursförstärkning i Trafikverkets projektorganisation och arbeta nära projektledningen med ansvar för planering, ledning och uppföljning av projektering samt stöd i entreprenadskedet. I uppdraget ingår också kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom utpekade projekt (innehåll, tid, ekonomi, kvalitet)
Agera självständigt inom givna ramar
Ta eget ansvar för projekteringens framdrift och innehåll i samråd med projektledaren
Agera som byggstöd i planerade och pågående entreprenader
Leda, styra och följa upp projekteringskontraktet avseende tid och innehåll
Besluta om förändringar av tid, kostnad och innehåll i samråd med projektledaren
Rapportera till projektledaren
Ansvara för underrättelsehantering mot leverantör i projekteringsskedet
Stötta projektledningen i underrättelsehantering mot leverantör i entreprenadskedet
Samordna projekteringsarbetet med övriga projekt
Delta i samordning och dialog med angränsande projekt inom Trafikverket och externa parter (kommun, sakägare)
Säkerställa att leverantören får besked från projektet eller externa samrådspartner
Ta fram förfrågningsunderlag för projekteringsuppdrag och entreprenader
Bistå projektledare vid upphandling
Medverka i riskhanteringsarbete för aktuellt projekteringsuppdrag
Minimera och behandla risker
Säkerställa att arbetsmiljökrav inarbetas och följs upp i leveranser, med stöd av BAS-P och arbetsmiljöspecialist
Stötta projektledningen i planerings- och entreprenadskedet i frågeställningar
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst 5 års erfarenhet i rollen som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare, platschef, arbetsledare och/eller entreprenadingenjör inom planerings- och/eller entreprenadskedet, kopplat till minst en av teknikerna bana, el, signal eller tele för järnväg. Din erfarenhet ska vara aktuell och ha erhållits inom de senaste 10 åren. Observera att erfarenhet från spårväg och/eller tunnelbana inte är giltig.
Behörighet som Skydds- och säkerhetsledare enligt TRV TDOK 2016:0289.
Giltigt B-körkort.
Meriterande
Självständigt varit ansvarig för och utfört överlämning av slutdokumentation från genomförd entreprenad eller projektering hos din arbetsgivare.
Arbetat med mängdreglering i entreprenad, exempelvis med MSS eller motsvarande system.
Erfarenhet av att ha ingått i produktionsledningen under produktionen av en BEST-entreprenad (bana, el, signal, tele) inom elektrifierad, trafikerad spårmiljö - där kontraktssumman varit minst 20 miljoner kronor. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.

Centio Consulting Group AB
http://www.Centio.se
Centio
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se
9543334