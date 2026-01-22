Projekteringsledare mark och anläggning
Vi söker en Projekteringsledare inom mark och anläggning till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som projekteringsledare för mark och anläggning arbeta som beställarerepresentant i en större projektorganisation för utbyggnad av järnvägsanläggning i tät stadsmiljö. Uppdraget utförs med hög beläggningsgrad och omfattar ledning, samordning och uppföljning av projekteringskonsultens arbete inom teknikområdet mark och anläggning. Arbetet sker i nära samverkan med projektledning, övriga projekteringsledare och specialister, med ansvar för att säkerställa att tekniska lösningar, leveranser, kvalitet, tid och kostnader uppfyller ställda krav samt att projekteringen sker modellorienterat och enligt krav på digital projekthantering.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Medverka i mobilisering, uppstart samt etablering av effektiva arbetssätt och rutiner mellan beställare och projekteringskonsult
Leda, samordna och följa upp projekteringskonsultens arbete inom mark och anläggning, inklusive tekniska lösningar, kvalitet, tid och kostnad
Följa upp projekteringskonsultens kontrakt avseende kravuppfyllelse, mervärden, bonus och viten
Samordna projekteringen med övriga teknikområden, angränsande projekterings- och utförandekontrakt samt inom beställarorganisationen
Säkerställa att leveranser är kompletta, håller rätt kvalitet, levereras i tid och uppfyller krav på digital projekthantering
Stödja och rapportera till projektledaren
Medverka i kravhantering samt arbete med arbetsmiljörisker, riskhantering, tidplanering, kalkyl och prognos
Delta i projekterings-, teknik- och arbetsmöten samt i arbetsforum och möten med myndigheter, externa intressenter och tredje man
Bidra till och delta i granskningsprocessen av handlingar och modeller
Identifiera och hantera risker inom teknikområdet
Vid behov leda externa möten
Bistå andra avdelningar inom verksamhetsområdet inom angiven beläggningsgrad
Säkerställa kunskapsöverföring till anställda inom organisationen
Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter inom uppdragets ram
Krav (OBS, obligatoriska)
Universitets/högskoleutbildning motsvarande svensk civilingenjörsexamen med relevant inriktning eller motsvarande utbildning och erfarenhet som kan bedömas som likvärdig av Trafikverket.
Minst 5 års erfarenhet av rollen som projekteringsledare avseende mark där omläggning av ledningar för vatten och avlopp ingått och som har varit belägen inom tätt bebyggt centrumsområde. Uppdragen ska ha utförts inom de senaste 10 åren. Minst ett av uppdragen ska ha haft en omsättning på minst 20 miljoner kronor. Projektledare eller uppdragsledare där dessa arbetsuppgifter ingått som del av arbetsuppgiften är ej att likställa som projekteringsledare.
Dokumenterad erfarenhet av byggarbetsmiljösamordning i minst 1 stort projekteringsuppdrag samt inneha ett utbildningscertifikat som BAS-P. Utbildningsbeviset får vara högst fem år gammalt. Med stort projekteringsuppdrag menas uppdrag över 20 miljoner kronor.
Kunskap i relevanta standardavtal som exempelvis AB, ABK, ABT.
Dokumenterat goda kunskaper i AMA.
Goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och i skrift.
Giltigt körkort behörighet B.
Meriterande
Du har dokumenterad kunskap och aktivt arbetat med leveransplaner i Trafikverkets överlämnandeprocess till underhåll. Arbete med leveransplanerna ska ha utförts inom de senaste 10 åren.
Du har dokumenterad erfarenhet av att aktivt arbetat i AutoCAD samt med digitala modeller och samordningsmodeller som stöd för beslut, samverkan och samordning mellan angränsande kontrakt och ämnesområden.
Du har arbetat i minst 2 år som yrkesarbetare, arbetsledare eller platschef i för uppdraget relevant mark- eller anläggningsprojekt.
Du har arbetat med ledningssamordning där minst VA, el och opto/tele har ingått. Arbete med ledningssamordning ska ha utförts inom de senaste 10 åren.
Du har arbetat som projekteringsledare inom stora infrastrukturprojekt med utbyggnad av järnväg. Ej tunnelbana eller spårväg. Arbetet ska ha utförts inom de senaste 10 åren. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
