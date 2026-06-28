Projekteringsledare Järnvägsprojekt
Etoile Nordique Kommanditbolag / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-28
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Vill du leda komplexa infrastrukturprojekt och bidra till utvecklingen av Sveriges järnväg?
Vi söker nu en erfaren Projekteringsledare för ett långsiktigt konsultuppdrag inom ett omfattande järnvägsprojekt i norra Sverige. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av projektering inom mark- och anläggningsprojekt och som trivs med att leda, samordna och driva projekt framåt med fokus på kvalitet, tid och ekonomi.
Om uppdraget
Som projekteringsledare ansvarar du för att planera, leda och följa upp projekteringsprocessen inom tilldelade projekt. Du arbetar självständigt inom givna ramar och har ett nära samarbete med projektledaren för att säkerställa att projekteringen genomförs enligt uppsatta mål.
Du kommer bland annat att ansvara för att:
Leda, styra och följa upp projekteringskontrakt avseende tid, kostnad och kvalitet.
Rapportera projektets status till projektledaren.
Hantera kommunikation och underrättelser gentemot leverantörer.
Samordna projekteringsarbetet med andra projekt och discipliner.
Delta i samordning med myndigheter, kommuner och andra externa intressenter.
Säkerställa att erforderliga tillstånd och godkännanden erhålls.
Administrera och kvalitetssäkra granskning av projekteringshandlingar.
Samordna specialisters arbete inom projektet.
Följa upp tekniska krav enligt gällande kontrakt.
Säkerställa att leverantören får nödvändiga beslut och tekniska besked.
Ta fram kompletta förfrågningsunderlag inför entreprenadupphandlingar.
Kontrollattestera fakturor kopplade till projekteringsuppdrag.
Ansvara för riskhantering och arbeta aktivt med riskreducerande åtgärder.
Säkerställa att arbetsmiljökrav integreras under både projekterings- och byggskedet.
Representera beställaren vid tekniska möten, samråd och tillståndsärenden.
Bidra till goda relationer med sakägare och övriga intressenter.
Ansvara för PM-hantering och säkerställa att förvaltningshandlingar tas fram.Publiceringsdatum2026-06-28Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet som uppdragsledare, projekteringsledare eller projektledare inom detaljprojektering av mark- och anläggningsprojekt för järnväg.
Dokumenterad utbildning i entreprenadjuridik (AB och ABK).
Dokumenterad utbildning inom BAS-P/BAS-U.
Dokumenterad utbildning i byggherrens arbetsmiljöansvar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift.
Giltigt B-körkort.
Vi ser gärna att du
Är strukturerad och har god planeringsförmåga.
Är van att arbeta självständigt och fatta välgrundade beslut.
Har ett tydligt ledarskap och god samarbetsförmåga.
Är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor.
Har ett stort kvalitets- och säkerhetsfokus.
Praktisk information
Placeringsort: Luleå
Resor förekommer i tjänsten, främst till Skellefteå.
Egen bil krävs för uppdraget.
AMA Premium-licens krävs.Så ansöker du
Är du den vi söker?
Skicka din ansökan med CV och relevanta intyg till info@etoile-nordique.com
.
Märk din ansökan med: "Projektledare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique Kommanditbolag
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Etoile Nordique KB Jobbnummer
9982175