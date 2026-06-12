Projekteringsledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vi söker en Projekteringsledare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en erfaren signalprojekteringsledare som ansvarar för att leda och samordna signalprojektering inom flera järnvägsprojekt. Rollen omfattar arbete genom hela projektlivscykeln – från planering och projektering till produktion, driftsättning och överlämning – med fokus på signalsystem, ATC-anläggningar och teknisk dokumentation.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Leda och koordinera signalprojektering inom flera projekt och faser
Ta fram driftscenarier, kravspecifikationer, riskanalyser och projekteringsunderlag
Säkerställa system- och bygghandlingsprojektering samt korrekta signalhandlingar
Ansvara för samordning av dokumentation kopplad till signalprojektering
Bidra som sakkunnig inom reläbaserade ställverk 59
Bidra som sakkunnig vid geografisk utformning av signalanläggningar
Delta i planerings-, projekterings-, produktions-, driftsättnings- och överlämningsfaser
Stödja signalrelaterade projekt inom flera spår- och lokalbanesystem
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 3-årig relevant teknisk högskoleexamen eller ha förvärvat erfarenhet genom att ha arbetat inom järnväg minst tolv år.
Minst åtta års erfarenhet av arbete i rollen som projektör Signal/ATC, inom de senaste tolv åren.
Minst fyra års erfarenhet av arbete i rollen som Ledande projektör/Teknikansvarig/Projekteringsledare Signal/ATC , inom de senaste åtta åren.
Minst tre års projekteringserfarenhet med reläbaserat ställverk 59 inom de senaste tolv åren.
Minst två års erfarenhet av projektering av axelräknarsystem inom de senaste tolv åren.
Minst två års erfarenhet av projektering av tonfrekvensspårledning inom de senaste tolv åren.
Minst två års erfarenhet av projektering av signalanläggning vid depåer inom de senaste tolv åren.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Minst fyra års erfarenhet av arbete inom investeringsprojekt inom järnväg inom de senaste åtta åren.
Erfarenhet från arbete med minst två olika leverantörers signalsystem/ATC för järnväg, inom de senaste åtta åren.
Minst två års erfarenhet av projektering av axelräknarsystemet ACM200 inom de senaste tolv åren.
Minst två års erfarenhet av projektering av ATC-systemet Zub222c inom de senaste tolv åren.Dina personliga egenskaper
Social och samarbetsinriktad med god förmåga att arbeta i team.
Driven, engagerad och initiativtagande i sitt arbete.
Proaktiv och lösningsorienterad med förmåga att ta eget ansvar.
Anpassningsbar och flexibel i en föränderlig arbetsmiljö.
Kommunikativ med god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Ansvarstagande, strukturerad och pålitlig i sitt arbetssätt.
God förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer.
Bidrar till en positiv laganda och ett gott samarbetsklimat.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902244-2051095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9961961