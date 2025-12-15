Projekteringsingenjör luftledning med fokus på BIM
2025-12-15
I rollen som projekteringsingenjör blir du en den av vår samhällsviktiga och ständigt växande organisation. Vill du ta dig an energiutmaningen och vara med och jobba för ett lysande Sverige? Välkommen med din ansökan till vårt växande team på.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
I rollen som projekteringsingenjör inom luftledning med fokus på BIM (Building Information Modeling) kommer du bidra till att Svenska kraftnäts strategiska mål uppnås genom att säkerställa att projektering och informationshantering sker i enlighet med våra krav, riktlinjer och övergripande målbild.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
• Agera stöd åt Svenska kraftnäts projektledning i frågor om CAD, modellhantering, 3d-projektering och modellsamordning, samt vara kontakten utåt mot projekterande konsultföretag i dessa frågor, från tidig utredningsfas till byggnationsfas.
• Medverka vid projektmöten, projekteringsmöten, byggmöten och liknande.
• Delta i förprojektering och detaljprojektering av luftledningar i trans-missionsnätet.
• Delta i utveckling och förvaltning av Svenska kraftnäts projekteringsprocess, samt verksamhetsutveckling inom området BIM och modellorienterat arbetssätt.
• Delta i framtagning och uppdatering av tekniska riktlinjer inom området.
• Arbeta med modellsamordning samt kravställa och granska modelleveranser.
I modellsamordning innefattas bland annat att sammanställa modellfiler till samordningsmodell, utföra kollisionskontroller, göra simuleringar och navigeringar i modeller, säkerställa att samordningsmodell görs tillgänglig i projekt och bidra till att projektmedlemmarna har erforderlig kunskap för att nyttja samordningsmodell.
Vi söker dig som är erfaren projektör inom luftledningsprojekt. Du tycker det är spännande med BIM och modellorienterade arbetssätt och vill därför tillsammans med oss utveckla nyttjande av BIM inom luftledningsprojekt.
Hos oss ges möjligheten att utvecklas inom området och utbyta dina erfarenheter med kompetenta kollegor inom enheten och i samverkan med många andra internt och externt. Då implementering av Svenska kraftnäts BIM-strategi pågår, finns goda möjligheter till utveckling inom området och att vara med i uppbyggnaden av verksamheten.
Du kommer att bidra i Svenska kraftnäts utmaning att korta alla ledtider från planering till överlämning av färdig anläggning till förvaltning. Modellbaserade arbetssätt och BIM genom hela livscykeln kommer vara en viktig pusselbit för att uppnå detta.
Sektionen Projektteknik luftledning består av tre enheter. Du kommer tillhöra enheten Projekteringsteknik som idag består av åtta medarbetare och en resurskonsult. Inom enheten finns både teknikstöd, som stöttar projekten i tekniska och projekteringsrelaterade frågor, och BIM-samordnare.
Majoriteten av medarbetarna på sektionen sitter i Stockholm, men det finns även medarbetare i Göteborg och Sundsvall.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen tror vi att du gillar att ta ansvar och leda dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du har lätt för att samarbeta, samverka och kommunicera med andra, vilket är viktigt då rollen innebär att bygga nya relationer och ha många kontaktytor både inom organisationen och externt.
Vi söker dig som är nyfiken och kreativ, med ett lösningsorienterat tankesätt. Du tar initiativ, driver aktiviteter för att nå resultat och hittar nya, innovativa vägar framåt när hinder uppstår. Du vill gärna vara med och bygga upp verksamheten inom ditt område samt bidra till att utveckla processer, verktyg och mallar för en effektiv och hållbar struktur.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har ingenjörsexamen inom t.ex. elkraft, energiteknik, maskinteknik, samhällsbyggnad, väg och vatten, bygg, alternativt har du motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdigt.
Vidare har du:
• Jobbat minst tre år med luftledningsprojektering på region eller transmissionsnätsnivå.
• Lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
• B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av stolpplaceringsverktyg såsom ICEtow och PLS-CADD.
• Erfarenhet av CAD-verktyg såsom Revit eller likande.
• Erfarenhet av programvaror för modellsamordning såsom Navisworks, Bentley iTwin , ArcGIS, GeoBIM eller Trimbel Quadri.
• Kunskap inom modellsamordning, inklusive kunskap inom exempelvis klassifikationssystem och gemensam datamiljö (CDE).
• Kunskap om ISO 19650, ISO 81346 och OpenBIM.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Sundsvall, Sollefteå, Göteborg, Luleå, Västerås.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Tjänsteresor inrikes förekommer några gånger per år.
• Sista ansökningsdag 12 januari 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Malin Engsner, tel: 010-475 9707. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ethel Marx, tel: 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
För detta jobb krävs körkort.
