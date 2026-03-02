Projekteringsingenjör - Anläggning
2026-03-02
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?

Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Vi på Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för fastigheter, gata, park, fritidsanläggningar samt vatten och avlopp.
Nu söker vi en projekteringsingenjör för att förstärka organisationen, tillsammans med dina kollegor kommer du vara med och bygga samhället och utveckla Värnamo Kommun.
Som projekteringsingenjör kommer du att ingå i teknik- och projektavdelningen på teknik- och friditidsförvaltningen där samlad ingenjörskompetens finns inom anläggningsverksamheten, ett team med möjlighet till samarbete och stöd. Teknik- och projektavdelningen ansvarar för planering av investeringar i kommunens infrastruktur samt för projektering och projektledning i kommunens investeringsprojekt. Avdelningen stödjer även i arbetet med kommunens planläggning, såsom detaljplanering av nya bostadsområden och verksamhetsområden. Dina arbetsuppgifter
I rollen som projekteringsingenjör kommer du att utreda och projektera för utbyggnad av VA-nätet, gatunätet, parker, allmänna platser och nya exploateringsområden. Du har möjlighet att påverka i hela processen, från planering med förprojektering till byggande och dokumentation av färdig anläggning.
I vårt arbete använder vi moderna verktyg såsom Civil 3D från Autodesk, med Naviate-anpassningar och ArcGIS från Esri. Vi tillämpar modellorienterad projektering och har kontinuerlig åtkomst till all relevant grunddata, kommunens geodataresurser såväl som utrustning för egen datafångst.
Rollen innehåller även:
- En granskande roll när verksamheten avropar uppdrag från externa konsulter
- Samarbete med kollegor på avdelning samt arbetsledare på anläggningsenheten
Du får möjlighet att påverka din inriktning avseende specialisering och bredd. Därmed finns goda möjligheter till utveckling och erfarenhetsuppbyggnad inom anläggningsteknik. Det finns också goda chanser till vidareutbildning och utveckling inom området via externa kurser. Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som trivs i en roll som innebär mycket kontaktytor, problemlösning och arbete under eget ansvar. För att lyckas i rollen behöver du ha en god förmåga att samarbete och kommunicera med olika intressenter. Du behöver vara målinriktad och driven, samt ha ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt gentemot andra.
Tillsammans värnar vi om ett positivt arbetsklimat.
Vidare ser vi att du har:
- Dokumenterad ingenjörsutbildning på högskolenivå inom aktuellt område eller område som bedöms som relevant för uppdraget alternativt dokumenterad erfarenhet eller utbildning som bedöms likvärdigt.
- Kunskap om regelverk som styr utformning av väg- och gaturum i tätort och landsbygd.
- B-körkort
- Goda IT-kunskaper
Det är meriterande om du har:
- Fördjupade kunskaper i ledningsdimensionering och erfarenhet av projektering för anläggningsverksamhet
- Erfarenhet från en politisk styrd organisation
Information om anställningen
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- https://kommun.varnamo.se/miniwebbar/jobba-hos-oss/att-jobba-hos-oss.html
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-22
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
