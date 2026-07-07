Projektenhetschef för VA-mark och anläggning
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2026-07-07
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På teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens MEX- och projektavdelning driver vi några av Region Gotlands största samhällsbyggnads- och investeringsprojekt. Vi ansvarar för mark- och exploateringsfrågor och genomför exploateringsprojekt samt bygg-, mark- och anläggningsprojekt som utvecklar infrastruktur och den offentliga miljön på uppdrag av andra avdelningar inom Region Gotland.
Uppdragen är breda och varierade; allt från VA- och avfallsprojekt till utveckling av allmän plats som gator, vägar, parker torg och samhällsfastigheter som skolor, vårdcentraler och äldreboenden etc. I avdelningen ingår även en inköps- och upphandlingsfunktion.
Vi är idag 50 medarbetare på avdelningen. På enheten för VA, mark och anläggning arbetar 12 engagerade och kompetenta medarbetare med en bred erfarenhetsbas och olika specialistkompetenser. Tillsammans arbetar vi nära varandra för att hitta hållbara lösningar och leverera projekt med hög kvalitet som gör verklig skillnad för Gotlands invånare, besökare och näringsliv.
Hos oss får du möjlighet att påverka både verksamhetens utveckling och framtidens samhällsbyggande på Gotland. Vi tror på ett nära samarbete där vi delar kunskap, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi har ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där engagemang, ansvarstagande och tillit är grunden för vårt arbete.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som projektenhetschef leder du en enhet med 12 medarbetare som ansvarar för genomförandet av Region Gotlands investeringsprojekt inom VA, mark och anläggning.
Du har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Rollen innebär att leda, prioritera och utveckla verksamheten så att projekten genomförs effektivt, med hög kvalitet och inom beslutade ramar.
Som enhetschef ingår du i MEX- och projektavdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med övriga enhetschefer och senior sakkunnig bidrar till avdelningens strategiska utveckling. Du samverkar med uppdragsgivare, konsulter, entreprenörer, myndigheter och politiska företrädare och representerar enheten i olika forum.
Vem är du?
Du är en trygg, stabil och engagerad ledare som skapar förtroende genom ett tydligt och inkluderande ledarskap. Du motiverar dina medarbetare, skapar delaktighet och ger förutsättningar för både individens och verksamhetens utveckling.
Du har ett strategiskt förhållningssätt samtidigt som du trivs nära verksamheten. Du arbetar strukturerat, planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och har en god problemlösande analysförmåga som gör att du kan analysera komplexa frågor och fatta välgrundade beslut även när förutsättningarna förändras.
Rollen innebär många kontaktytor och därför är du kommunikativ, relationsskapande och har lätt för att samarbeta med olika professioner och intressenter. Du har en god kulturell medvetenhet och bidrar till ett inkluderande arbetsklimat där olika perspektiv och erfarenheter tas till vara.
Vi söker dig som
Har akademisk examen inom VA, mark och anläggning, samhällsbyggnad, samhällsplanering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av ledarskap som chef eller i annan ledande roll
Uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift har B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av ledarskap inom VA, mark och anläggning
Erfarenhet av att vara chef för tjänstemän
Masterutbildning
Vi ser fram emot din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VA-mark och anläggning Kontakt
avdelningschef
Jenny Iversjö jenny.iversjo@gotland.se 0498269508 Jobbnummer
9995789