Projektekonom till Mälardalens universitet
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2026-06-29
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Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.Planerings- och ekonomiavdelningen ger stöd till hela verksamhetsområdet planering, ekonomi och upphandling, både strategiskt och operativt. Vi arbetar med verksamhets- och ekonomistyrning genom verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, budgetering, prognoser, redovisning, uppföljning och analys. Inom upphandlings- och inköpsområdet stöttar vi hela universitetets inköpsprocess.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 24 augusti 2026
Stationeringsort: Västerås
Institution/enhet/avdelning: Planering och ekonomiPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som projektekonom ingår det att stödja universitetets verksamhet med bokslut, budget, prognos och uppföljning av i första hand externfinansierade forskningsprojekt.
PProjektekonomen kommer att jobba verksamhetsnära men tillhöra en avdelning som är centralt placerad. Inom avdelningen pågår ett kontinuerligt arbete som syftar till att säkerställa enhetliga och effektiva arbetssätt, där införandet av ytterligare systemstöd pågår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen i ekonomi eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt,
Några års aktuell erfarenhet av liknande arbete,
Goda redovisningskunskaper,
Van användare av Excel,
Goda kunskaper i engelska och svenska i såväl tal som skrift.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande att:
Erfarenhet från ekonomiarbete inom statlig sektor,
Erfarenhet av ekonomiarbete inom projekt,
Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4-ERP (Agresso).
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du initiativrik och arbetar självständigt samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Du är strukturerad och noggrann och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du drivs av utvecklings- och förändringsarbete och motiveras av att samarbeta med olika typer av människor. Du är serviceinriktad, relationsskapande och har en god pedagogisk förmåga med tydlig kommunikation, vilket är viktigt i samverkan med forskare och projektledare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
Box 883 (visa karta
)
721 23 VÄSTERÅS Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Tillförordnad planerings- och ekonomichef
Staffan Sarbäck staffan.sarback@mdu.se +4621101308 Jobbnummer
9984190