Projektekonom till Kliniska Studier Sverige - Forum Söder
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Controllerjobb / Lund Visa alla controllerjobb i Lund
2026-07-03
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Vill du göra nytta för samhället och vara med att bidra till att mer klinisk forskning genomförs i Sverige? Stimuleras du av samarbete med kollegor och att vara i en miljö där utveckling sker kontinuerligt? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Kliniska Studier Sverige - Forum Söder är en unik regional stödfunktion med uppdrag att stödja och främja klinisk forskning i Södra sjukvårdsregionen. Vi erbjuder stöd och tjänster till forskare, forskningspersonal och life science-företag, som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården. Därmed verkar vi för att Sverige ska var ett attraktivt land för genomförande av kliniska studier, vilka bidrar till utvecklingen av nya och innovativa produkter och behandlingsmetoder, till nytta för patienter och samhälle. Forum Söder har också uppdraget att verka som regional nod för södra sjukvårdsregionen inom ramen för den nationella samverkan Kliniska Studier Sverige, som stöds av Vetenskapsrådet. Vår verksamhet omfattar ett fyrtiotal medarbetare och finns på Skånes universitetssjukhus i Lund.
Läs gärna på Forum Söders webbplats för mer information om vårt Grants office: https://kliniskastudier.se/forum-soder/forskningsstod-och-radgivning/grants-office
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som projektekonom ansvarar du för den finansiella dimensionen av Grants Office arbete; från budgetplanering inför ansökan till grundläggande ekonomisk uppföljning och rapportering i beviljade EU-projekt. Du är en nyckelresurs i pre-grant-fasen: forskargrupper utan budgetvana behöver kvalificerat stöd för att sätta upp realistiska, regelkonforma budgetar som håller hela vägen till slutrapporten. Du har god förståelse för EU-programmens finansiella regler och kan översätta dem till praktisk vägledning för kliniska forskare.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
• konstruera och granska projektbudgetar inför ansökningar till olika finansiärer som VR, Forte, EU och stiftelser
• vägleda forskargrupper kring nationella finansiärers kostnadsregler och stödberättigade kostnader
• bistå med kunskap kring EU:s budgetmodeller och finansiella projektvillkor
• stödja post-grant-fasen för beviljade EU-projekt: budgetstruktur i EU Funding & Tenders Portal, tidrapporteringssystem och kostnadsuppföljningar
• förbereda och sammanställa underlag för ekonomisk projektrapportering inför inskickande och vara huvudkontakt för ekonomisk granskning genom tredje part
• samverka med ekonomiansvariga på förvaltningar och avdelningar för korrekt kostnadsallokering och internfakturering
• bevaka förändringar i finansiärers finansiella regelverk
• utbilda forskargrupper i grundläggande budgetprinciper för extern finansiering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskole- eller universitetsutbildning inom ekonomi, redovisning, offentlig förvaltning eller liknande
• minst tre års erfarenhet av ekonomiarbete i offentlig sektor eller akademisk miljö eller motsvarande erfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdig
• god förståelse för projektbaserad ekonomi och extern finansiering
• förmåga att kommunicera finansiella krav och regler på ett begripligt sätt för icke-ekonomer
• mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• god förmåga att arbeta i Excel och ekonomisystem.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av ekonomisk administration av EU-finansierade projekt (Horizon, EU4Health eller liknande)
• goda kunskaper om EU:s Grant Agreement och regelverket för ekonomi (Financial Regulation)
• erfarenhet av budget- och uppföljningsarbete vid Region Skåne eller liknande offentlig organisation
• kunskaper om Region Skånes ekonomisystem och interna redovisningsmodell
• erfarenhet av Vetenskapsrådets eller Fortes budgetmodeller och krav på kostnadsspecificering.
För att trivas i rollen behöver du vara service-minded och motiveras av att ge kvalificerat stöd till forskare och bidra till framgångsrika ansökningar. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt, god analytisk förmåga och ett intresse för att tolka och tillämpa finansiärers regelverk. Projektbudgetar är en central del av forskningsansökningarnas kvalitet och genomförbarhet. Därför är det viktigt att kunna kombinera ekonomisk noggrannhet med ett pedagogiskt förhållningssätt som gör komplexa kostnadsregler begripliga och användbara för forskare.
Rollen innebär många kontaktytor och periodvis högt arbetstempo, vilket ställer krav på god prioriteringsförmåga, självständighet och förmågan att hantera flera parallella processer samtidigt. Vi söker dig som delar Grants Office övertygelse om att kvalificerat ekonomiskt stöd är en viktig förutsättning för att fler kliniska studier ska kunna genomföras. Ett aktivt intresse för kontinuerligt lärande och kunskapsdelning inom teamet är därför en naturlig del av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att genomföra intervjuer v. 38-39.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335275". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 00 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Björn Moberg, Rekryterare (ledig 8/7 - 27/7) bjorn.moberg@skane.se 046-275 26 34 Jobbnummer
9992219