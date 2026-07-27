Projektekonom
Skellefteå kommun, Support och lokaler / Företagsekonomjobb / Skellefteå Visa alla företagsekonomjobb i Skellefteå
2026-07-27
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I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av stark framtidstro. Nu söker vi en projektekonom som vill bidra med struktur och kvalitet i projekt som gör skillnad för människor och samhällsutveckling.
Här får du en viktig roll i arbetet med kommunens externfinansierade projekt, där du tillsammans med projektcontroller, projektledare och chefer ser till att projekten fungerar ekonomiskt – från start till slutredovisning. Om du trivs med varierande arbetsuppgifter, gillar samarbete och samtidigt uppskattar ordning och noggrannhet kan det här vara rätt roll för dig.
DIN ROLL
Som projektekonom arbetar du nära kommunens projektcontroller och fungerar som ett operativt och administrativt stöd i projektverksamheten. Rollen handlar om att skapa struktur och säkerställa att projektens ekonomi hanteras korrekt, effektivt och enligt gällande regelverk.
Du arbetar bland annat med att lägga upp och administrera projekt i ekonomisystemet, hantera bokföringsordrar och bevaka projektens inbetalningar. En viktig del av uppdraget är också att ta fram ekonomiska underlag och sammanställa redovisningar till olika finansiärer, exempelvis kopplat till statliga bidrag och EU-finansiering.
Arbetet innebär många kontaktytor och du har daglig dialog med projektledare, chefer och andra ekonomer och controllers i organisationen. Du fungerar som ett stöd i administrativa frågor kopplade till projekten och hjälper till att skapa tydlighet och struktur i det löpande arbetet.
Vid behov stöttar du även i andra ekonomirelaterade arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har universitets-, högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Oavsett om du är i början av din karriär eller har några års erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller ekonomiadministration är du välkommen att söka. Det viktigaste är att du har en grundläggande förståelse för bokföring och ekonomiska flöden samt ett intresse för att utvecklas inom området.
Du är van att arbeta i digitala system och känner dig bekväm med Excel och andra administrativa verktyg. Eftersom rollen innebär många kontaktytor och arbete med ekonomiska underlag behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av externfinansierade projekt, offentlig verksamhet eller arbete i projektorganisationer, men det är inget krav. Har du dessutom intresse för utveckling av arbetssätt, digitalisering eller AI-stöd i ekonomiprocesser ser vi det som positivt.
För att trivas hos oss tror vi att du är strukturerad och analytisk, med förmåga att skapa ordning och hålla ihop flera uppgifter samtidigt. Du samarbetar väl med andra, har ett serviceinriktat förhållningssätt och arbetar målmedvetet för att leverera med kvalitet och bidra till verksamhetens resultat.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av ekonomisupports redovisningsgrupp på förvaltningen support och lokaler. Din arbetsplats finns i Stadshuset, mitt i centrala Skellefteå. Här arbetar du tillsammans med kollegor som har bred kompetens inom ekonomi och redovisning, där samarbete, kunskapsutbyte och kvalitet är viktiga delar av vardagen.
Skellefteå befinner sig mitt i en historisk samhällsomvandling och det påverkar även oss som arbetar inom kommunen. Antalet projekt och utvecklingsinitiativ växer, vilket gör projektekonomi till ett viktigt område för att skapa hållbara och välfungerande satsningar.
Hos oss får du en trygg och stabil arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi arbetar tillitsbaserat och tillsammans över gränserna, och värdesätter medarbetare som vill bidra med idéer, utveckling och nya perspektiv.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "720565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Mimmi Leandersson +46910735000 Jobbnummer
10012163