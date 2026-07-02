Projektekonom 20%
Hantverksakademin I Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hantverksakademin I Sverige AB i Stockholm
Projektekonom till ESF-projekt
Vill du bidra till ett viktigt projekt som stärker små hantverksföretagares framtid? Hantverksakademin söker en noggrann, strukturerad och analytisk projektekonom till ett flerårigt ESF-finansierat projekt om kompetensutveckling för små hantverksföretag i Stockholmsregionen.
Projektet riktar sig till småföretagare, ensamföretagare och mikroföretag och omfattar bland annat digital synlighet, marknadsföring, affärsutveckling, försäljning, prissättning, ekonomistyrning och hållbart företagande. Projektet bygger på korta och flexibla utbildningsinsatser, workshops, mikromoduler, mentorskap och nätverk.
Tjänsten omfattar 20 % under 25 månader.
Som en del av vårt projektteam kommer du att:
ansvara för ekonomisk uppföljning i projektet
följa upp budget och kostnader
sammanställa underlag för rekvisitioner
ge stöd i ekonomisk rapportering
kvalitetssäkra projektets redovisning
säkerställa att ekonomiska underlag är korrekta och spårbara
arbeta nära projektledare och övriga projektgruppenPubliceringsdatum2026-07-02Kompetenser
Erfarenhet av projektredovisning, ekonomisk uppföljning eller liknande ekonomiadministrativt arbete.
God förståelse för budget, kostnadskontroll och ekonomisk rapportering.
Vana att arbeta strukturerat med ekonomiska underlag och dokumentation.
God systemvana.
Mycket god noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande kunskaper
Erfarenhet av ESF-projekt, EU-finansiering, offentlig finansiering eller annan bidragsfinansierad verksamhet.
Erfarenhet av rekvisitioner och ekonomisk rapportering till extern finansiär.
Erfarenhet av projekt med deltagarredovisning, tidrapportering eller medfinansiering.
Erfarenhet av arbete i Fortnox.
Om Hantverksakademin
Hantverksakademin är en yrkeshögskola som utbildar inom smala hantverksyrken. I genomförandeprojektet är syftet att kompetensutveckla små hantverksföretagare i Stockholmsområdet.
Projektet ger dig möjlighet att bidra med ekonomisk struktur och kvalitetssäkring i ett praktiskt, verksamhetsnära och meningsfullt utvecklingsarbete.
Omfattning och anställningsperiod
Tjänsten omfattar 20 % och är tidsbegränsad till projektperioden.
Startdatum: enligt överenskommelse.
Anställningsperiod: cirka 25 månader.
Placering: Stockholm, med möjlighet till visst flexibelt arbete. Vissa möten sker på plats vid Hantverksakademin, Medborgarplatsen.Så ansöker du
Din ansökan skickas via e-post till: kompetensutveckling@hantverksakademin.se
Hantverksakademin söker flera roller, märk din ansökan med vilken roll du söker.
Den ska innehålla:
Ett bifogat CV i pdf.
Ett kort personligt brev där du berättar hur din bakgrund matchar rollen.
Intervjuer genomförs löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: kompetensutveckling@hantverksakademin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hantverksakademin i Sverige AB
(org.nr 556699-8208) Kontakt
Projektledare
Livia Alonso livia.alonso@hantverksakademin.se Jobbnummer
9988221