Projektekonom - anläggningsprogram
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Dina arbetsuppgifter

Resursen kommer att ingå i en enhet inom Svenska kraftnät som ansvar för projekt-och programstöd inom investeringsverksamheten för anläggningsprojekten.
Resursen kommer att ingå i en enhet inom Svenska kraftnät som ansvar för projekt-och programstöd inom investeringsverksamheten för anläggningsprojekten. I enheten finns både anställda och konsulter med motsvarande uppdrag vilket innebär att arbetet bedrivs i nära samverkan samt med gemensam utveckling av metoder och arbetssätt. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att stödja projektledare och huvudprojektledare i framtagande av prognoser, kalkyler, analyser och utredningar av ekonomiska frågor såsom redovisningsfrågor, ekonomisk planering och uppföljning inom anläggningsprojekt inom Division Nät. Dessutom att analysera och följa upp orsaker till avvikelser mot prognos och årsplan i projekt tillsammans med projektledare och huvudprojektledare. Arbetet sker även i samråd med programmets controllerfunktion, framför allt i prognostiseringsarbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja huvudprojektledare och projektledare i analyser och utredningar av ekonomiska frågor inom projekt
Tillsammans med projektledare ta fram och periodisera projektprognoser och kvalitetssäkra dessa - ta fram prognosunderlag i dialog med projektledare och delprojektledare
Skapa struktur för analys och uppföljning inom ekonomiområdet i projektet (arbetssätt, löpande räkning, ÄTA-arbeten, schabloner, prognos, risker, osäkerheter, oförutsedda kostnader, index, mängder)
Kvalitetssäkra underlag för projektets ekonomiska rapporteringar
Regelbunden uppföljning och analys av orsak till avvikelser mot prognos och årsplan i projekt tillsammans med projektledare och huvudprojektledare
Vid behov vara föredragande av ekonomiska frågor i olika mötesforum
Genomföra enklare utbildningar till projektmedlemmar inom ekonomiområdet
Skallkrav 1. Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi. 2. Minst 10 års arbetslivserfarenhet som ekonom. 3. Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren i rollen som ekonom inom projektverksamhet, exempelvis i rollen som projektcontroller, programcontroller eller projektekonom.
Erfarenheten ska vara från anläggnings- eller infrastrukturprojekt där enskilda projekt haft en budget om minst 0,5 miljarder kronor.Huvuduppgiften ska ha varit att arbeta som ekonomiskt stöd till projektledare och huvudprojektledare eller motsvarande roller.Erfarenheten ska avse operativt och projektnära arbete. Erfarenhet av övergripande controlling på portfölj- eller organisationsnivå godtas inte som uppfyllande av kravet. 4. Minst 4 års arbetslivserfarenhet av arbete i rollen som ekonom i anläggnings- eller infrastrukturprojekt som drivits som samverkansentreprenad eller partnering
Merit 1. Minst 5 års arbetslivserfarenhet som projektekonom/projektcontroller eller liknande roll på både entreprenör- och beställarsidan i projektverksamhet. 2. Minst 3 års arbetslivserfarenhet som projektekonom/projektcontroller inom statlig verksamhet
När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
