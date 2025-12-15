Projektedare till BAE Systems Bofors
2025-12-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Har du arbetat några år som utvecklare, konstruktör eller systemingenjör och är redo att ta nästa steg mot projektledning? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker dig med teknisk bakgrund och ett intresse för att leda och driva projekt. I den här rollen får du en fantastisk möjlighet att påbörja din resa inom projektledning i en högteknologisk miljö, där du arbetar nära flera delar av organisationen och får växa in i rollen med stöd från erfarna kollegor.
Om rollen som projektledare
På BAE Systems drivs alla kundleveranser i projekt, vilket gör att projektledare spelar en central roll i att samordna, driva och följa upp arbetet. Som junior projektledare får du stödja seniora projektledare genom att koppla samman olika delar från utvecklingsavdelningen, exempelvis konstruktörer och systemingenjörer och bidra till högkvalitativa leveranser av färdiga pjäser till slutkunden. Som junior projektledare kommer du att successivt växa in i rollen. Du fokuserar initialt på att stötta projekt med avgränsade uppgifter, med målet att på sikt ta större ansvar och driva egna projekt.
Projektledaren involveras tidigt i processen, redan vid offertarbetet. Projekten löper ofta över flera år från att förfrågan ankommer till dess att leverans av produkterna sker. Den största intensiteten ligger under 15-20 månader från beställning. Som projektledare kan du vara delaktig i flertalet olika projekt samtidigt.
I rollen ingår bland annat att:
• Stötta seniora projektledare i det dagliga projektarbetet.
• Arbeta nära systemingenjörer och konstruktörer för att styra och driva utvecklingsarbetet mot uppsatta mål
• Delta i kravställning och framtagning av kravspecifikationer mot underleverantörer
• Bistå med dokumentation, uppföljning och praktiskt stöd i projektens olika faser
• Bidra till att tekniska lösningar uppfyller kundens krav och leder fram till en färdig produkt
• Vara delaktig i samordningen av projektteamets aktiviteter, utan ansvar för tidsplanering eller budget i början
Skallkrav
• Civil- eller högskoleingenjörsexamen inom datateknik, elektronik eller maskinteknik.
• Minst 2-3 års arbetslivserfarenhet (ex som konstruktör eller systemingenjör med dokumenterade erfarenheter av någon form av konstruktionsansvar)
• Erfarenhet av att jobba projektbaserat
• Svenska och engelska i både tal och skrift
• Möjlighet att resa i rollen, både i Sverige och internationellt, ca 4-5 resor per år
• Svenskt medborgarskap och säkerhetsintervju
Meriterande
• Kunskap inom Programvaruutveckling (embedded och/eller applikation) C/C++
• Erfarenhet från försvarsindustrin
• Erfarenhet från företag inom liknande verksamheter, ex inom fordon- och gruvindustri
• Körkort
• Erfarenhet att projektledning inom relevant områdePubliceringsdatum2025-12-15Profil
Vi söker dig som är nyfiken, har en stark vilja att utvecklas och ser helheten i det du gör. Du är lösningsfokuserad, självgående och tar egna initiativ för att hitta information. Samtidigt är du ödmjuk och trivs med att samarbeta med andra. Rollen kräver att du kan hantera många parallella uppgifter, har tålamod i komplexa processer och kan arbeta effektivt i gränsytor mot flera olika avdelningar.
Om arbetsplatsen
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du att inledningsvis bli anställd som konsult, för att sedan övergå i en anställning hos kunden.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Referenstagning
• Intervju med kunden
• Beslut om anställning
• SäkerhetsprövningAnställningsvillkor
• Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
• Start: Efter årsskiftet
• Resor: Resor förekommer i begränsad omfattning, cirka fem gånger per år.
• Placering: Karlskoga
• Omfattning: 100% heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
