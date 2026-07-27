Projektcoordinator
No 31 AB / Byggjobb / Järfälla Visa alla byggjobb i Järfälla
2026-07-27
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Vilka är vi?
Hos NO31 Hantverk AB får du möjligheten att bli en del av ett etablerat företag med en tydlig tillväxtresa. I takt med att verksamheten växer skapas också möjligheter för dig att utvecklas – både professionellt och personligt. Du får chansen att ta ett större ansvar, utvecklas i din roll och vara med och påverka företagets fortsatta resa.
Vi värdesätter professionalism, transparens och ett stort eget engagemang. Lika viktigt för oss är att bygga långsiktiga relationer – både med våra kunder och inom vårt team. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som projektkoordinator hos NO31 Hantverk AB kommer du att:
Ansvara för administrativt arbete, såsom dokumentation, daglig planering och löpande rapportering.
Aktivt arbeta med mötesbokning genom att kontakta potentiella och befintliga kunder, identifiera affärsmöjligheter samt boka in möten för försäljning, besiktning och projektgenomgångar.
Presentera företagets tjänster, följa upp kunddialoger och bidra till att bokade möten leder till nya affärer.
Samordna kommunikationen mellan kunder, leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa ett effektivt samarbete.
Upprätta tidsplaner tillsammans med kunder samt följa upp projektens framdrift genom hela processen.
Följa upp beställningar, leveranser och projekt för att säkerställa att arbetet genomförs enligt överenskommen tidsplan.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en varierad roll där administration, kundkontakt och projektkoordinering går hand i hand. Du har ett professionellt bemötande, tar egna initiativ och har förmågan att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt utan att tappa överblicken.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
God organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Mycket god kommunikativ och social förmåga.
Flytande svenska i tal och skrift samt grundläggande kunskaper i engelska.
Erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen eller relevant utbildning inom området.
Giltigt ID06-kort eller möjlighet att erhålla ett inför anställningen.
Meriterande
B-körkort.
Erfarenhet av projektkoordinering eller en liknande administrativ roll.
Erfarenhet av kundkontakt, mötesbokning eller försäljning.
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office 365. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
Via Platsbanken Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare No 31 AB
(org.nr 559489-5319), https://no31hantverk.info
177 68 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekrytering
Vanessa Borgane vanessa.borgane@gmail.com Jobbnummer
10013360