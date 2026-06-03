Projektcontroller till Stockholm
Awexia Executive Search AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-03
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Vi söker nu en senior konsult för ett längre uppdrag inom ekonomistyrning, controlling och projektuppföljning till en större verksamhet med omfattande investerings- och infrastrukturrelaterade projekt.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar arbete med budget, prognoser, uppföljning och ekonomisk styrning i komplex projektmiljö. Rollen innebär nära samarbete med projektledning och verksamhet samt ansvar för analys, rapportering och uppföljning av projektportföljer.
Konsulten kommer att arbeta i en verksamhet med höga krav på struktur, kvalitet och leveransförmåga.Publiceringsdatum2026-06-03Kravprofil för detta jobb
Minst 3 års högskoleutbildning inom företagsekonomi eller motsvarande
Minst 8 års erfarenhet inom redovisning och/eller controlling
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som Controller med fokus på finansiell planering och uppföljning inom större projekt eller infrastrukturprojekt
Minst 1 års erfarenhet av arbete inom ekonomistyrning eller projektuppföljningssystem, exempelvis Hypergene, Antura, Agresso/Unit4, Primavera eller motsvarande
Erfarenhet av budgetarbete, prognoser, analys, planering och rapportering i projektmiljö
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Minst 3 års erfarenhet av arbete i projektform med ansvar för projektportföljer
Erfarenhet av arbete med entreprenader i samverkansform eller projekt med löpande räkning
Omfattning och start
Start: 2026-08-10
Uppdragsperiod: Till och med 2028-08-31
Omfattning: Heltid
Placering: StockholmSå ansöker du
Vid frågor kontakta vår Affärsområdeschef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@awexia.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844585-2034966". Arbetsgivare Awexia Executive Search AB
(org.nr 559233-5060), https://jobs.awexia.com
Hovslagargatan 5B (visa karta
)
111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Awexia Jobbnummer
9946725