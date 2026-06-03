Projektcontroller till Stockholm

Awexia Executive Search AB / Controllerjobb / Stockholm
2026-06-03


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Vi söker nu en senior konsult för ett längre uppdrag inom ekonomistyrning, controlling och projektuppföljning till en större verksamhet med omfattande investerings- och infrastrukturrelaterade projekt.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar arbete med budget, prognoser, uppföljning och ekonomisk styrning i komplex projektmiljö. Rollen innebär nära samarbete med projektledning och verksamhet samt ansvar för analys, rapportering och uppföljning av projektportföljer.
Konsulten kommer att arbeta i en verksamhet med höga krav på struktur, kvalitet och leveransförmåga.

Publiceringsdatum
2026-06-03

Kravprofil för detta jobb
Minst 3 års högskoleutbildning inom företagsekonomi eller motsvarande

Minst 8 års erfarenhet inom redovisning och/eller controlling

Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som Controller med fokus på finansiell planering och uppföljning inom större projekt eller infrastrukturprojekt

Minst 1 års erfarenhet av arbete inom ekonomistyrning eller projektuppföljningssystem, exempelvis Hypergene, Antura, Agresso/Unit4, Primavera eller motsvarande

Erfarenhet av budgetarbete, prognoser, analys, planering och rapportering i projektmiljö

Meriterande
Det är meriterande om du har:

Minst 3 års erfarenhet av arbete i projektform med ansvar för projektportföljer

Erfarenhet av arbete med entreprenader i samverkansform eller projekt med löpande räkning

Omfattning och start
Start: 2026-08-10

Uppdragsperiod: Till och med 2028-08-31

Omfattning: Heltid

Placering: Stockholm

Så ansöker du
Vid frågor kontakta vår Affärsområdeschef Ellinore Pereira på Ellinore.pereira@awexia.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7844585-2034966".

Arbetsgivare
Awexia Executive Search AB (org.nr 559233-5060), https://jobs.awexia.com
Hovslagargatan 5B (visa karta)
111 48  STOCKHOLM

Arbetsplats
Awexia

Jobbnummer
9946725

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