Projektcontroller till Siemens!
Academic Work Sweden AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens smarta infrastruktur? Vi söker en engagerad projektcontroller som vill bidra till innovativa projekt och en hållbar framtid. Nu har du chansen att bli en nyckelspelare inom Smart Infrastructure, missat inte chansen att ansöka redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Projektcontroller kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att våra projekt inom smart infrastruktur levereras enligt plan och budget. Du kommer att arbeta i ett team av engagerade experter och bidra till innovativa lösningar. Arbetsuppgifterna innefattar kontakter både externt och internt med kunder och projektledare samt övriga ekonomi organisationen.
Du erbjuds ett spännande konsultuppdrag med en engagerad konsultchef!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Som Projektcontroller inom Smart Infrastructure kommer du att spela en central roll i våra projekt. Du ansvarar för att följa upp planerade kostnader och intäkter, inklusive hantering av förändringar som t.ex. claims. Du deltar aktivt i projektgenomgångar och i försäljningsprocessen för större projekt.
• Delta i projektgenomgångar.
• Delta i försäljningsprocessen av större projekt
• Upprätta och underhålla projekt i SAP inkluderande registrering, avslut, kalkylregistrering, fakturering, workflowhantering.
• Uppföljning av planerade kostnader och intäkter i våra projekt inklusive hantering av Claims och andra ändringar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad kandidatexamen i ekonomi
• Har erfarenhet från en liknande roll sedan tidigare
• Har erfarenhet av att arbeta med projekt i SAP
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
För att lyckas i rollen är du strukturerad och med förmåga att prioritera. Du besitter god kommunikations- och samarbetsförmåga. Som person är du initiativrik, social, noggrann och stresstålig.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113914". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9466330