Projektcontroller till internationell teknikverksamhet
Jurek Recruitment & Consulting AB / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2026-07-09
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Är du en analytisk och affärsorienterad ekonom som trivs i en verksamhetsnära roll? Vi söker nu en Projektcontroller som vill bidra till framgångsrika projekt genom ekonomisk styrning, analys och uppföljning.
I denna roll får du möjlighet att arbeta nära projektledare och verksamhet för att säkerställa god ekonomisk kontroll, identifiera risker och möjligheter samt skapa värde genom proaktivt affärsstöd. Du blir en viktig del av ett engagerat finansteam och får arbeta i en komplex och internationell miljö där samarbete, utveckling och förbättring står i fokus.
Rollen som Projektcontroller
Som Projektcontroller stöttar du projekt och verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Du arbetar nära projektledare och chefer med analyser, uppföljning och beslutsunderlag samt har en central roll i budget-, prognos- och rapporteringsprocesserna. Genom ett proaktivt arbetssätt identifierar du risker, möjligheter och förändringar som påverkar affären.
Exempel på arbetsuppgifter
Vara ekonomiskt stöd till projektledare och verksamhet.
Ansvara för budgetering, prognoser och ekonomisk planering.
Genomföra månadsrapportering och ekonomisk uppföljning.
Följa upp projektens ekonomi och analysera resultat, avvikelser och lönsamhet.
Identifiera, analysera och kommunicera risker, utmaningar och möjligheter.
Ta fram beslutsunderlag och ekonomiska analyser.
Bidra till ökad kostnadsmedvetenhet och ekonomisk förståelse i verksamheten.
Arbeta med förbättringar av processer, uppföljning och ekonomistyrning.
Ge tidiga varningssignaler kring förändringar som kan påverka projekt eller verksamhet.
Resor inom Sverige och internationellt kan förekomma.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig med akademisk examen inom ekonomi, finans eller redovisning och ett genuint intresse för verksamhetsnära ekonomistyrning. Du är analytisk, affärsorienterad och trivs i en roll där du kombinerar finansiell uppföljning med rådgivning och samarbete.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk examen inom ekonomi, finans eller redovisning.
Erfarenhet av finansiell rapportering, analys och ekonomisk uppföljning.
Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint.
God förmåga att kommunicera ekonomiska samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Flytande kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Ett strukturerat, proaktivt och affärsmässigt arbetssätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Projektcontrolling, business controlling eller liknande roller.
Budget-, prognos- och rapporteringsprocesser.
Projektorienterade verksamheter.
Internationella organisationer.
Affärssystem såsom Agresso.
Som person är du nyfiken, driven och lösningsorienterad. Du bygger förtroendefulla relationer, tar initiativ och är trygg i att utmana verksamheten med insikter och rekommendationer som bidrar till bättre affärsbeslut.
Du erbjuds
Du erbjuds en affärsnära och utvecklande controllerroll med stort ansvar och möjlighet att påverka både verksamhetens ekonomiska utveckling och projektens framgång. Rollen innebär ett nära samarbete med engagerade kollegor i en internationell miljö där utveckling, innovation och ständiga förbättringar står i fokus.
Bra att veta
Placering: Växjö eller Göteborg.
Uppdragsperiod: 16 augusti 2026 - 16 mars 2027.
Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.Publiceringsdatum2026-07-09Så ansöker du
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet – för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8043377-2094299". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
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413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9998038