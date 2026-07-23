Projektcontroller
Luleå tekniska universitet - Platsbanken / Controllerjobb / Luleå Visa alla controllerjobb i Luleå
2026-07-23
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Vill du ha en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad? Hos oss blir du en viktig del av en internationell kunskapsmiljö där du stöttar forskning och utbildning i framkant. Du får trygga villkor, generösa förmåner och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar till något större.
Luleå tekniska universitet är en framstående akademisk miljö som erbjuder enastående möjligheter inom konst, teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Universitetet strävar efter pålitlighet och innovation i sitt arbete, med en stark tonvikt på hållbar utveckling. Vi är stolta över vår öppna och inkluderande kultur, där medarbetare uppmuntras till kreativitet och kontinuerlig utveckling i en stödjande miljö. Vår arbetsmiljö är präglad av engagemang, samarbete och initiativtagande, vilket gör Luleå tekniska universitet till en attraktiv arbetsplats.
Vill du jobba nära forskare som driver spännande projekt och vara en nyckelperson som ser till att idéer faktiskt blir verklighet? Då kan du vara den vi söker!
Som projektcontroller hos oss är du den som ser till att projekten följer budget, redovisning och uppföljning, från start till mål. Du jobbar tätt ihop med forskare och projektledare, gör kalkyler, prognoser och rapporter och hjälper teamen att fatta bra beslut.
Du blir en del av ett härligt gäng inom vår administrativa enhet, där vi samarbetar, delar kunskap och utvecklar bra rutiner som underlättar våra jobb.Publiceringsdatum2026-07-23KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleexamen inom ekonomi (gärna med redovisningsinriktning)
Vi tror att du är:
Bra på att förklara ekonomi så att alla kan förstå, både på svenska och engelska
Nyfiken, strukturerad och gillar att hitta lösningar
Van vid (eller intresse för att lära dig) projektredovisning
En lagspelare som gillar att hjälpa andra att lyckas
Varför du kommer att trivas:
Flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans upp till 40 %
Trygg anställning och bra https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/formaner
Hälsoförmåner, träning på arbetstid och ett universitet som bryr sig om välmående
Du får jobba mitt i en kreativ forskningsmiljö där idéer blir till verklighet
Omfattning och ort
Tjänsten som projektcontroller är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser i Luleå. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. För varje tjänst anges ett preliminärt https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/att-soka-en-anstallning#h-Informationomlonetransparens
som baseras på befattningens krav, ansvar och marknadsläge.
Låter det här som något för dig? Sök och bli en del av Luleå tekniska universitet, där din ekonomikunskap får en verklig betydelse.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsterna vänligen kontakta Lise-Lotte Martinsson-Ekman, 0920-49 2416 mailto:Lise-Lotte.Martinsson-Ekman@ltu.se
, administrativ chef vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.marika.vesterberg@ltu.se
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Vänligen sök befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar ditt personliga brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis bör vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 13 augusti 2026
Referensnummer: 4108–2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), https://www.ltu.se/
971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Jobbnummer
10009864