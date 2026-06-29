Projektcontroller
Bravida Sverige AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vill du ta en nyckelroll i att stärka ekonomistyrningen i komplexa och affärskritiska projekt? Bravida söker nu en erfaren Projektcontroller till ett kvalificerat uppdrag där du får möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till utveckling av struktur, processer och uppföljning i en projektintensiv organisation.
Om rollen
Som Projektcontroller ingår du i koncernens ekonomifunktion och ansvarar för den ekonomiska styrningen i större och mer komplexa projekt. Du arbetar nära projektledning och ledning och bidrar aktivt till att säkerställa god lönsamhet, kvalitet i uppföljning samt tydliga beslutsunderlag. Rollen innebär ett stort fokus på att utveckla och etablera effektiva arbetssätt och processer i en organisation som befinner sig i utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Äga och driva den ekonomiska uppföljningen i projekt från start till färdigställande
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och verktyg för projektuppföljning samt säkerställa efterlevnad i organisationen
Stödja projektens affärsstyrning genom analyser, prognoser och successiv vinstavräkning (SVA)
Ta fram och följa upp projektbudget, slutkostnadsprognoser och ekonomiskt utfall
Vara ett nära ekonomiskt stöd och bollplank till projektledare i affärskritiska beslut
Säkerställa korrekt intäktsredovisning, fakturering och lönsamhet i projekten
Identifiera risker och möjligheter samt omsätta analyser till tydliga beslutsunderlag
Rapportera och visualisera projektens ekonomiska status och nyckeltal till ledning och styrgruppPubliceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig med högskoleutbildning inom ekonomi och med mycket god erfarenhet av projektcontrolling i större projekt- eller entreprenadintensiva verksamheter.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av avancerad projektuppföljning och arbete nära projektledning
Har god förståelse för projektlogik, lönsamhetsdrivare och riskhantering
Har vana att driva utveckling av modeller, ramverk och processer inom controlling
Har mycket god systemvana, gärna erfarenhet av affärssystem som Agresso
Har mycket goda kunskaper i Excel och ett intresse för digitala/AI-baserade arbetssätt
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Om dig
Du är analytisk, strukturerad och har hög affärsförståelse och trivs i en roll där du får kombinera djup analys med dialog och påverkan. Du är kommunikativ och kan på ett tydligt sätt omsätta komplex finansiell och operativ data till insikter och rekommendationer. Vidare är du drivande, initiativtagande och har förmåga att skapa struktur och framdrift i en föränderlig och omfattande organisation. Du har en naturlig förmåga att ta ledarskap i komplexa miljöer och skapa förtroende hos seniora intressenter.
Om verksamheten
Du blir en del av en organisation med ansvar för planering, styrning och uppföljning av stora och avancerade projekt inom infrastruktur och industri. Verksamheten präglas av komplexa projektmiljöer där tydlig styrning, finansiell kontroll och kvalificerat beslutsstöd är avgörande.Organisationen befinner sig i en utvecklingsfas med fokus på stärkt governance, compliance och effektiva processer, där ekonomifunktionen spelar en central roll i att stötta ledning och verksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö med professionella team och stor påverkan på verksamheten.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida ser vi till att det som måste fungera, fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida https://www.bravida.se/jobba-hos-oss/varfor-valja-bravida/
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 6 juli 2026. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. http://www.bravida.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188)
126 38 HÄGERSTEN Arbetsplats
Bravida Kontakt
Rekryteringskonsult
Johanna Björni johanna.bjorni@bravida.se Jobbnummer
9983566