Projektcontoller till offentlig sektor i Lund!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Controllerjobb / Lund Visa alla controllerjobb i Lund
2026-07-17
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Är du en erfaren projektcontroller som trivs i förändringsprojekt där analys, samverkan och resultat står i fokus? Har du ett konsultmässigt förhållningssätt och gillar att arbeta nära verksamheten? Då kan detta vara uppdraget för dig!
🌟Om uppdraget
Vi söker nu en Senior Projektcontroller till ett spännande och verksamhetsnära uppdrag inom offentlig sektor. Du blir en viktig del i ett strategiskt initiativ med målet att optimera IT-miljön genom att minska antalet datorer och licenser på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.
I rollen arbetar du nära olika verksamheter och stöttar organisationen i att identifiera utrustning som inte längre används, analysera behov och tillsammans med verksamheten hitta smarta lösningar som bidrar till ökad effektivitet.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar att kombinera analys med många kontaktytor och som motiveras av att skapa verklig verksamhetsnytta.
🎯Arbetsuppgifter
Stödja ett strategiskt förändringsprojekt med fokus på IT- och licensoptimering.
Samarbeta med olika verksamheter och intressenter för att kartlägga befintlig datorutrustning.
Identifiera datorer som inte längre används och bidra till en mer effektiv IT-miljö.
Analysera behov och föreslå förbättringsåtgärder som minskar onödiga kostnader.
Driva arbetet framåt genom ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt.
✅Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som projektcontroller, IT-controller eller i en liknande senior roll.
Är van att arbeta verksamhetsnära i komplexa organisationer.
Har en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Är kommunikativ och bygger enkelt förtroende hos både kollegor och intressenter.
Är självgående, prestigelös och trivs med att driva förändringsarbete.
Har ett starkt fokus på resultat och verksamhetsnytta.
Du är en person som är senior och trygg i din roll, lösningsorienterad, initiativtagande och har ett smidigt sätt att samarbeta med olika intressenter. Du motiveras av att skapa resultat och trivs i en roll där du får ta eget ansvar och driva arbetet framåt.
📍Uppdragsinformation
Placeringsort: Lund eller Malmö Omfattning: 100 % Start: 17 augusti 2026 Uppdragets slut: 31 december 2026
Sista dag att ansöka är 7 augusti 2026
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085670-2105139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Stortorget (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10005349