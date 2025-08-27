Projektchef till Veidekke Anläggning
2025-08-27
Projektchef till Veidekke Anläggning - för dig som vill leda med hjärta, mod och engagemang
Veidekke är ett byggföretag utöver det vanliga. Förutom att bygga broar, bostäder, vägar och tunnlar har vi en grundläggande tro på att människor kan skapa goda resultat genom starkt engagemang, samarbete och kollektiv intelligens - något som genomsyrar hela vår verksamhet.
Veidekke i Sverige är en del av Veidekke ASA - Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med cirka 8 000 anställda. Den svenska verksamheten har omkring 2 200 medarbetare, en omsättning på cirka 15,1 miljarder NOK och bedriver entreprenadverksamhet inom både bygg- och anläggningsområdet.
Din roll som projektchef
Nu söker vi dig som vill vara med och leda våra projekt - och våra människor - till nya höjder. Som projektchef inom Region Anläggning SydMitt får du helhetsansvaret för ett eller flera projekt och blir en nyckelperson i vårt lagbygge. Din utgångspunkt blir området kring Östergötland, och vi ser gärna att du bor i närheten.
Detta är en roll för dig som vill vara med och skapa något nytt - både i projekten och i gruppen du leder. Du är drivande, vill bidra till utveckling och påverka vägen framåt. Resor är en naturlig del av arbetet för dig, där du möter människor, bygger relationer och skapar engagemang.
Som projektchef leder du arbetet från start till mål med fokus på ekonomi, tid, kvalitet, arbetsmiljö och kundnöjdhet. Framför allt är du en närvarande ledare som får andra att växa och bygger starka team där både människor och resultat utvecklas.
Du rapporterar till arbetschef och driver projekten i linje med regionens strategiplan och verksamhetssystem. Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
• Leda projekt med fullt resultatansvar - från planering till färdigställande.
• Utöva ett tydligt, coachande och värderingsstyrt ledarskap enligt Veidekkehuset.
• Vara med och bygga upp en stark och ny projektgrupp där du är drivande och sätter strukturen.
• Skapa engagemang, struktur och framdrift i projektorganisationen.
• Ha kontroll på lagar, avtal, arbetsmiljökrav och interna rutiner.
• Kommunicera tydligt och transparent med både teamet och kund.
• Fatta beslut inom budget och delegation - och stå stadigt i dem.
• Inspirera, motivera och ge plats för andras idéer och initiativ.
• Vara en förebild för hela projektet - i både ord och handling.
Vem är du?
Vi tror att du är en jordnära och trygg ledare med teknisk bakgrund (ingenjörsutbildning eller motsvarande) och minst fyra års erfarenhet av liknande ansvar. Du är organiserad, lösningsfokuserad och van vid att arbeta i projekt som kräver resor och närvaro på olika platser.
Du är modig, lyhörd och tydlig. Du gillar att vara med från början och forma en grupp, driva på utvecklingen och påverka hur vi arbetar framåt. Du har ett äkta intresse för människor och förstår att de bästa resultaten skapas när vi gör saker tillsammans.
Du coachar snarare än styr, lyfter andra snarare än dig själv - och vet när det är dags att fatta snabba beslut. Du trivs i en miljö där ansvar och frihet går hand i hand - och där varje dag bjuder på nya utmaningar, möjligheter och samtal.
Vad erbjuder vi?
Hos Veidekke får du vara med och bygga - på riktigt. Inte bara infrastruktur och projekt, utan även kultur, sammanhållning och stolthet.
Du får mandat, stöd och förtroende att leda på ditt sätt. Vi tror på kraften i det gemensamma och erbjuder en arbetsplats där du kan växa, påverka och bidra till något större.
Vill du vara med och skapa hållbara projekt, goda relationer och en arbetsmiljö där människor mår bra och levererar sitt bästa? Då kan du vara den vi söker.
För fler frågor om tjänsten
I den här rekryteringen har Veidekke Sverige AB valt att samarbeta med Sibe Construction AB. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Jimmy Eriksson
0706-691988 jimmy@sibeconstruction.se
Läs mer om oss på www.sibeconstruction.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Veidekke Entreprenad AB Kontakt
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se Jobbnummer
9477559