Projektchef till uppdrag Region Östergötland
Är du en affärsdriven och strukturerad ledare som vill ta helhetsansvar för våra projekt och utveckla både affär och medarbetare? -Då kan du vara vår nästa Projektchef till vårt uppdrag med region Östergötland!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.
Om tjänsten
Som Projektchef har du det övergripande ansvaret för projektverksamheten inom vårt uppdrag med region Östergötland. Du leder våra projektledare och säkerställer att projekt genomförs enligt projekthandboken med fokus på kvalitet, tid, lönsamhet, leveransvillkor och omfattning. Du kombinerar affärsmässighet med ledarskap och arbetar både strategiskt och operativt. Genom tydlig styrning, struktur och ett nära samarbete med kunder och medarbetare skapar du förutsättningar för framgångsrika och kvalitetssäkrade projekt och långsiktiga relationer. I rollen har du ansvar för personal, avtal, uppdrag och resultat kopplat till projektverksamheten, och du är en viktig del i att utveckla vårt erbjudande, vår affär och våra arbetssätt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Leda och utveckla projektverksamheten inom ditt ansvarsområde
• Säkerställa att projekt uppnår mål avseende tid, kvalitet och ekonomi
• Planera och fördela arbeten och projekt
• Följa upp budget, prognoser och resultat samt vidta korrigerande åtgärder
• Säkerställa att företagets ledningssystem och projektprocesser efterlevs
• Driva affärsutveckling och bidra till nya affärsmöjligheter
• Coacha och utveckla projektledare samt genomföra målsamtal
• Säkerställa god kommunikation och informationsdelning inom organisationen samt utveckla och underhålla samarbetet mellan projektverksamheten och övriga enheter
I rollen utgår du från Universitetssjukhuset i Linköping och ingår i ledningsgruppen för region Öst. I dagsläget består teamet av 23 engagerade medarbetare med olika kompetensområden som arbetar nära varandra i driftorganisationen.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med stark affärsförståelse. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att skapa engagemang i dina team. Du trivs i en roll där du får kombinera ansvar för människor, ekonomi och kundrelationer. Du har ett helhetsperspektiv och förstår sambandet mellan projektets genomförande, lönsamhet och långsiktig kundnöjdhet. Som person är du kommunikativ, prestigelös och van vid att fatta beslut. Du drivs av att utveckla både verksamhet och medarbetare och ser förbättringsarbete som en naturlig del av uppdraget.
För att lyckas i rollen behöver du
• Eftergymnasial utbildning inom projektledning, bygg/fastighet eller motsvarande dokumenterad erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av projektledning med helhetsansvar för tid, kvalitet och ekonomi
• Dokumenterad erfarenhet av personalledning och verksamhetsstyrning
• God ekonomisk förståelse samt erfarenhet av budgetarbete, prognoser och uppföljning
• God förståelse för hur ombyggnadsprojekt påverkar fastighetens tekniska system och pågående drift
• Mycket god administrativ och organisatorisk förmåga
• Certifiering eller dokumenterad kompetens inom BAS-P och/eller BAS-U
• Goda kunskaper inom entreprenadjuridik samt erfarenhet av olika upphandlingsformer
• Erfarenhet av att driva flera parallella projekt och god förståelse för samtliga projektfaser - från projektering till överlämnande
Meriterande
• Erfarenhet från Facility Management, fastighetsdrift eller entreprenadverksamhet
• Erfarenhet av att leda andra projektledare
• Erfarenhet av att arbeta i affärssystem och strukturerade projektverktyg
Därför ska Du välja Luotea
Nu har du chansen att kliva in i ett bolag med en tydlig utvecklings- och förändringsstrategi. Luoteas kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor med olika erfarenheter och kompetenser - vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea. Med vår mångfald kompletterar vi varandra och lär av varandra för att skapa en arbetsplats som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
Ansökan
Observera att denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi tester och bakgrundkontroll på slutkandidater. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Sundström via mail på stefan.sundstrom@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning

Enligt överenskommelse
