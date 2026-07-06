Projektchef till T3 Anläggning
Qtym Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-07-06
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Tillsammans. Tillit. Transparens. Det är inte värdeord på en vägg hos oss – det är hur vi faktiskt arbetar. T3 Anläggning är ett entreprenörsdrivet bolag med stark förankring i Värmland och en tydlig riktning framåt. Vi har valt vår väg: att inte bli störst, utan att bli bäst i vår klass. Det innebär att vi fokuserar, utvecklar och förfinar det vi gör – och att vi bygger en organisation där ansvar ligger hos de som driver affären. Vi verkar på en stark marknad med god beläggning och konkurrerar i samma projekt som de större aktörerna. Skillnaden är hur vi gör det. Hos oss är beslutsvägarna korta, förtroendet stort – och utrymmet att påverka på riktigt. Nu söker vi en Projektchef som vill ta en central roll i den utvecklingen.
Rollen – ett verkligt affärsansvarSom Projektchef hos oss ansvarar och driver du:
en projektportfölj om cirka 40–70 MSEK per år
entreprenader i storleksordningen 1–100 MSEK
relationen med kund – kommersiellt, strategiskt och långsiktigt
Men det som verkligen definierar rollen är hur du arbetar.Du driver inte projekt själv – du driver dem genom andra.Du:
leder och utvecklar dina platschefer och team av varierande storlek
skapar struktur, riktning och tydliga förutsättningar
säkerställer att projekten håller både affär och kvalitet
ansvarar för kontrakt och ekonomi
Du är länken mellan produktion, kund och bolag och du har alltid ett öga framåt:Vad är nästa projekt? Hur bygger vi laget vidare?
Om dig – du som redan är där (men vill mer)Vi söker inte potential i första hand – vi söker dig som redan har en tyngd i rollen.Du arbetar idag som:
Projektchef / Entreprenadchef
eller senior platschef med ett tydligt helhetsansvar
alternativt driver du ett mindre bolag inom bygg/anläggning
Du har:
erfarenhet av entreprenadkontrakt (ABT 04 och ABT 06, AMA)
arbetat med projekt i relevant storlek och komplexitet
förståelse för sambanden mellan produktion, ekonomi och affär
Du vill:
ha större påverkan på affären
komma närmare besluten och medverka i ledningsgruppsarbete.
forma ditt eget team
ta ansvar på riktigt – inte bara för ett projekt, utan för helheten
Så är du som personDu är trygg i din kompetens och i ditt ledarskap och behöver inte hävda dig – du får med dig människor ändå.Du:
tar ansvar utan att vänta på instruktioner
är affärsmässig och rak i dialogen
ser lösningar där andra ser problem
klarar att stå stadigt även när det blåser
bygger förtroende – både internt och hos kund
Och kanske viktigast av allt:Du tycker att det är roligt att bygga något – tillsammans med andra.
Varför T3 – på riktigtMånga pratar om frihet och ansvar.Hos oss märks det i vardagen.Du får:
ett verkligt mandat att styra din affär
möjlighet att påverka vilka projekt och kunder du arbetar med
bygga och utveckla ditt eget team
korta beslutsvägar – där saker faktiskt händer
kollegor som både ställer krav och ställer upp
Du blir inte en funktion i en organisation.Du blir en nyckelperson i ett bolag där din insats syns – och spelar roll.För rätt person finns också möjlighet att växa vidare i takt med bolaget.
PlaceringKarlstad – med flexibilitet kring bostadsort.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar T3 Anläggning med Qtym.Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta Sofia Graflund på sofia.graflund@qtym.se
alt 070-423 34 23
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så snart vi har hittat rätt person.Vänta därför inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qtym Aktiebolag
(org.nr 556389-2081)
652 19 KARLSTAD Arbetsplats
T3 Anläggning Kontakt
Rekryterare
Sofia Graflund sofia.graflund@qtym.se 070-42 33 423 Jobbnummer
9994462