Projektchef till Projekt Stationer inom Vattenfall Services
Vattenfall AB / Civilingenjörsjobb / Jokkmokk Visa alla civilingenjörsjobb i Jokkmokk
2026-02-11
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Jokkmokk
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vattenfall Services är Sveriges ledande företag inom underhålls-, entreprenad- och konsulttjänster för energi- och elanläggningar. Vår företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.
Nu söker vi en till Projektchef till vår projektverksamhet i Norra Sverige.
Affärsområdet stora Stationsprojekt genomför projekt och levererar helhetslösningar inom el-och kontrollanläggning till kraftstationer och ställverk 40-400 kV. Våra kunder är främst elnätsbolag och vattenkraftsproducenter. Vår leverans innehåller projektledning, byggnation, markarbete, konstruktion, programmering, konfiguration, montage och idrifttagning. Att i alla moment arbeta säkert är en självklarhet inom Vattenfall Services.
Våra uppdrag är till stor del totalentreprenader och vi söker dig som har kompetens och erfarenhet av att driva projektorganisationer och skapa de bästa förutsättningarna för våra Projektledare och organisation - vilket innebär hög säkerhet, god framdrift, engagemang och kvalitet.
Din roll som Projektchef
I rollen som Projektchef kommer du att verka i vår norra geografi och ditt arbete utförs både på site och från ditt kontor. Du kommer tillsammans med utsedda projektledare driva ett stort antal projekt. Till er hjälp har ni Vattenfall Services kompetenta medarbetare och etablerade underentreprenörer. Arbetet är självständigt, samtidigt som det kräver stort fokus på samarbete och kommunikation såväl internt som externt. Du rapporterar till Affärsområdeschef och ingår i ledningsgruppen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvar för affärsmässig planering och ledning, genomförande av projekt och ekonomiskt resultat
Inköp och upphandling av entreprenörer, tjänster och material i samråd med vår inköpsorganisation
Vara ett stöd till projektledare på byggmöten och i förhandlingar med kund
Arbeta proaktivt med både kundernas behov och projektmedarbetarnas engagemang, delaktighet och säkerhet
Ansvara för och följa upp att projektledare och projektdeltagare arbetar enligt vår projektprocess
Säkerställa att organisationen och arbetssättet är ändamålsenliga genom proaktiv planering och delaktighet
Säkra samarbete med andra avdelningschefer och anbud/affärsstöd
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av att driva investeringsprojekt inom elkraft-, industri-, bygg- eller infrastrukturområdet
Erfarenhet av att leda en större projektorganisation som innefattar totalentreprenader
Erfarenhet av entreprenadbranschen och entreprenadjuridik
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Ibland krävs det även att du kommunicerar på engelska vilket du känner dig bekväm med
Vi söker dig som har förmågan att driva ditt arbete framåt på ett självständigt och effektivt sätt, samtidigt som du är duktig på att löpande kommunicera och informera andra. Du har affärssinne och är mål- och resultatinriktad. Ditt arbetssätt kännetecknas av struktur, gott samarbete, bra omdöme och att du agerar i enlighet med mål och riktlinjer med ett stort säkerhetsfokus.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill.
Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer här
Placeringsort
Norra Sverige, exempelvis Luleå, Jokkmokk, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå eller Sundsvall med omnejd. Ange önskad placeringsort i din ansökan.Publiceringsdatum2026-02-11Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten, kontakta affärsområdeschef Marcus Persson på 070 207 44 25.
Fackliga representanter är Christel Karlsson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors, Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval hanteras löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
962 31 JOKKMOKK Arbetsplats
Jokkmokk - Vattenfall Jobbnummer
