Projektchef till Peab Anläggning
Peab Sverige AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-05-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Åsele
eller i hela Sverige
Är du idag projektchef eller erfaren platschef och söker en större utmaning? Peab Anläggning i Västerbotten och Örnsköldsvik söker nu en projektchef till stora och komplexa projekt. Publiceringsdatum2026-05-27Om tjänsten
Som projektchef kommer du att leda och samordna våra stora projekt, med affärsansvar från anbuds- och kalkylskede till genomförande och avslut.
Till din hjälp har du många skickliga kollegor samt ett nätverk med stödfunktioner. Du är en förebild som skapar engagemang bland medarbetarna i projektet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och koordinera projektteamet
Tydliggöra och styra mot projektets uppsatta mål
Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och tidsplanering
Säkerställa att projektet uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav
Samverka med kunder, leverantörer, personal och andra intressenter
Om dig
Den person vi söker har minst 5 års erfarenhet av projektledning inom bygg- och anläggningsbranschen. Du är utbildad civilingenjör eller högskoleingenjör, alternativt har motsvarande erfarenhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett stort engagemang och gillar problemlösning. Du kommer att samverka med många olika funktioner, både internt och externt och därför är din förmåga att skapa och bibehålla relationer viktig. Det krävs även att du har ett utpräglat affärssinne och är resultatinriktad.
Rollen som projektchef hos oss ställer krav på att du har ett gott ledarskap som är förenligt med vår värdegrund JUPP:en - jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig. Du förväntas vara prestigelös och verka för ett inkluderande ledarskap där alla medarbetare känner sig delaktiga. Det är viktigt att du har ett professionellt och affärsmässigt uppträdande.
I Peab är människorna vår största tillgång och vi satsar på vår personals utveckling. Ett brett utbud av förmåner, en trevlig arbetsmiljö och många skickliga kollegor är bara några av fördelarna med Peab.
Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du välkomman att kontakta arbetschef Haidar Al Haiany, 0725-33 40 91, eller om du har frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR, Annica Nilsson, annica.nilsson@peab.se
Vill du få chansen att arbeta med spännande och utmanande projekt? Välkommen med din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 UMEÅ Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Haidar Al Haiany haidar.al.haiany@peab.se Jobbnummer
9930950