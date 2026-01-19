Projektchef till Bengtssons Trädgårdsanläggningar i Malmö
2026-01-19
Bengtssons Trädgårdsanläggningar AB har verkat i sydvästra Skåne i 40 år och har med god service och utmärkta utföranden skapat ett gott renommé i regionen. Företaget har en värderingsstyrd familjär företagskultur med medarbetare som har bred yrkeserfarenhet och hög kompetens inom anläggnings- och finplaneringsentreprenader. Kundkretsen består av kommuner, bostadsbolag, byggbolag och privatpersoner, samtidigt som de samarbetar med regionens ledande landskapsarkitekter för att uppnå en komplett lösning för sina kunder. Bolaget ingår i koncernen Green Landscaping Group AB.
Läs gärna mer:www.bengtssons.sewww.greenlandscaping.com
Om rollen
Som projektchef med inriktning mot finplanering och markanläggning får du ett omväxlande ansvar för att driva projekt framåt, från anbudsfas till planering och färdigställande. Ditt fokus ligger på finplaneringsentreprenader (stensättning, grusgångar, planteringar, lekplatser m.m.) och projekten kan röra sig om allt från större totalentreprenader till mindre trädgårdsanläggningar. Du arbetar både strategiskt och operativt, och har en central roll i projektens planering, samordning och genomförande. Du blir en del av ett erfaret och kompetent team där både samarbete, självständighet och frihet under ansvar genomsyrar arbetssättet. Rollen är både "hands-on" och administrativ, där du ofta är ute på plats för att säkerställa projektens kvalitet och framdrift, men också planerar materialleveranser och personal på uppdragen samt har löpande kontakt med kund och underleverantörer. Du rapporterar till VD och är en del av företagets ledningsgrupp.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
• Leda och planera finplanerings- och anläggningsentreprenader
• Koordinera personal, maskinresurser och materialleveranser
• Ansvara för anbudsarbete, inköp och ekonomisk avseende finplaneringsentreprenader
• Samverka med samt koordinera yrkesmedarbetare, leverantörer och underentreprenörer
• Delta i byggmöten, hantera projektdokumentation, medverka vid besiktningar samt skapa faktureringsunderlag
• Bidra till ledningsgruppens strategiska arbete och utveckling av verksamheten
Om dig
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet från anläggningsbranschen, gärna inom finplanering och yttre miljö. Du har troligtvis haft en ledande roll som projektchef, arbetsledare eller yrkesmedarbetare med operativt eller strategiskt ansvar, samt trivs i en miljö där du får vara med och påverka. Du är strukturerad, kommunikativ och har ett stort engagemang i det du gör. Här får du både möjlighet och förväntan att bidra i utvecklingen av företaget resa framåt. Vi kommer lägga stor vikt vid att du har praktiskt erfarenhet och förståelse för branschen och dess utmaningar, har ett gott ledarskap och brinner för god planering och kvalitet i utförandet.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet från markanläggning och finplanering
• Praktisk förståelse för entreprenadens flöden och resursbehov
• Förmåga att driva projekt från start till mål
• God samarbetsförmåga och erfarenhet av att jobba nära yrkesmedarbetare
• Grundläggande datorvana (Word, Excel)
• Körkort B
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av kalkylering av ytor och anbudsarbete
• Kunskap inom entreprenadjuridik
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07.00-16.00
Lön: Enligt överenskommelse
Förmåner: Bil, tjänstepension, friskvårdsbidrag, och semestervillkor samt arbetstidsförkortning enligt kollektivavtal (Unionen)
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Oskar Wendel på oskar.wendel@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
