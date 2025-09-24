Projektchef som är driven samt lagbyggare
Erfaren projektchef till spännande expansion i Göteborg
För kunds räkning söker vi en erfaren och drivande projektchef inom bygg som vill ta nästa steg i karriären och vara med och bygga upp en ny organisation i Göteborg.
Vår kund är redan etablerad med starka resultat och står nu inför en expansiv fas där man vill växa vidare och stärka sin närvaro i regionen.
Här får du möjligheten att kliva in i en platt organisation med korta beslutsvägar, där din erfarenhet, ditt engagemang och dina idéer gör skillnad från första dagen.
Rollen
Som projektchef kommer du att leda och utveckla byggprojekt med fokus på partnering. Du blir en nyckelperson i att forma arbetssätt, kultur och framtida team - en unik möjlighet för dig som vill kombinera operativt projektledarskap med ett strategiskt uppdrag i att bygga organisationen.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet som projektchef inom bygg, och med bakgrund i partneringprojekt.
Är en lagbyggare som motiveras av att utveckla både människor och organisation.
Drivs av delaktighet och långsiktighet - här erbjuds du en attraktiv aktieägarmodell som belönar rätt person.
Vill arbeta i en miljö där ditt driv och engagemang får stort utrymme.
Du ska helst kunna ha med dig två personer som är dina lagspelare.
Vi erbjuder
En nyckelroll i uppbyggnaden av en framtida stark aktör i Göteborg.
Möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av både projekt och organisation.
En företagskultur präglad av öppenhet, engagemang och laganda.
En attraktiv aktieägarmodell som ger dig chansen att vara med på hela resan.
