Projektchef Building Norrland
Ncc AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2025-10-02
Projektchef - led framtidens byggprojekt i Norrbotten
Är du en erfaren ledare inom bygg som vill ta nästa steg? Hos NCC Building i Norrbotten får du helhetsansvar för spännande projekt - från bostäder och skolor till badhus och säkerhetsklassade byggnader. Vi söker dig som vill leda team, driva utveckling och göra skillnad.
Hos oss får du arbeta med varierande projekt i olika storlek och komplexitet - ofta i samverkan. Det innebär en nära kunddialog, fokus på långsiktiga relationer och höga krav på samarbete och kommunikation.
Nyfiken? Hör av dig - vi berättar gärna!
Tjänsten som Projektchef
Som Projektchef har du helhetsansvar för ett eller flera projekt. Du säkerställer att projektet levereras enligt tidplan, budget och kvalitetskrav, samtidigt som du driver affärsvärde genom nära kunddialog och merförsäljning.
Du leder ett team på cirka 15 tjänstemän, däribland platschefer, arbetsledare och projektingenjörer och ansvarar för deras utveckling i linje med avdelningens mål.
Tillsammans med platschefen och övriga i projektteamet leder du produktionen enligt NCC:s verksamhetssystem och med tydlig förankring i våra värderingar.
Hos oss möts du av struktur, ordning och en trygg arbetsmiljö där du får växa, påverka och känna stolthet i ditt arbete.
Om avdelning Building Norrland
Vi bygger och renoverar allt från kommersiella och offentliga byggnader till bostäder - från Sundsvall i söder till Luleå i norr. Avdelningen består av cirka 230 engagerade medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, som tillsammans skapar hållbara lösningar för framtiden.
Din Profil som Projektchef
Du är en närvarande och engagerad ledare som trivs med att inspirera och utveckla dina medarbetare. Du kommunicerar tydligt, prioriterar effektivt och har förmågan att delegera och följa upp.
Du har ett strategiskt perspektiv och drivs av att skapa goda affärer där både NCC och kunden är vinnare. Att bygga nätverk och upprätthålla goda relationer - både internt och externt - är en naturlig del av ditt arbete.
Vi ser gärna att du har:
Byggteknisk utbildning
Flerårig erfarenhet av byggproduktion, gärna i samverkansprojekt
Ledarerfarenhet som Projektchef, Arbetschef, senior Platschef eller Projektledare
Goda kunskaper inom produktionsplanering, kalkyl, ekonomi och entreprenadjuridik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt fina kontor i Luleå då du även har tillgång till gym och parkeringsplatser under tak. B-körkort är ett krav då det kan förekomma resor i tjänsten. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
Kontakta gärna Produktionschef Josefin Hermansson på 070-205 21 19 eller HR Specialist Rekrytering Monica Klersén, 070-653 90 49, för ytterligare information. Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
