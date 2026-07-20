Projektchef
Nodica Group AB / Maskiningenjörsjobb / Alvesta Visa alla maskiningenjörsjobb i Alvesta
2026-07-20
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Som Projektchef kommer du bli övergripande ansvarig för vår projektavdelning, där alla har fokus på kunden, kvalitet och leveranstid.
Din arbetsuppgift är dels att leda, planera, driva, följa upp och utveckla avdelningen, dels att själv aktivt ansvara för vissa egna tekniska projekt.
I rollen ingår personalansvar för avdelningen på närmare 10 personer, som arbetar inom projektledning, magnetdesign, simulering och magnetfältsmätning. Daglig styrning, planering, uppföljning och verifiering av avdelningens arbete samt support och utveckling av personal, ingår som en naturlig del av arbetsdagen.
Du rapporterar till vår Sales & Project Manager
Vem är du?
Vi söker en erfaren teknisk person med goda ledaregenskaper som vill fortsätta utveckla vår projektavdelning. Du är en driven och social lagspelare som känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter och medarbetare. Du trivs med eget ansvar samt har förmågan att leda, planera, strukturera och prioritera ditt och avdelningens arbete inom utsatta tidsramar. Vi värdesätter flexibla och entusiastiska medarbetare med bred teknisk kompetens och stor vilja att hjälpa andra.
Du har en relevant teknisk högskole-/universitetsexamen för tjänsten samt flera års erfarenhet av personalledning och projektstyrning. Kunskap/erfarenhet inom elektromagneter/magnetfält är meriterande.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt engelska obehindrat. Du är van att arbeta i affärssystem, Sharepoint, Office-program och är bekväm med olika tekniska hjälpmedel samt intresserad av hur t.ex. AI kan hjälpa avdelningen framåt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse. Det är viktigt att du brinner för ditt jobb och gillar när det händer mycket omkring dig, samtidigt som du är prestigelös och ödmjuk inför uppgiften. Du värdesätter laget framför jaget och ska arbeta för att skapa trivsel och gemenskap samt fungera som en förebild för medarbetare, vårt företag och våra produkter.
Vi erbjuder en varierande tillsvidaretjänst där du kommer att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare i ett framgångsrikt och familjärt tillväxtföretag som gör skillnad för många. Våra produkter inom medicinteknik räddar liv varje dag, medan andra leder till nya forskningsupptäckter. Placering är på vårt kontor i Vislanda, Småland. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt ök.
Urval sker löpande men återkoppling på ansökningar samt ev intervjuer kommer ske efter semesterperioden
Scanditronix Magnet AB konstruerar och tillverkar kundunika spolar och magneter för användning inom Forskning, MedTech och Industri. Våra kunder är internationella forskningslaboratorier och företag verksamma bl.a. inom cancerbehandling.
Vi är idag drygt 60 anställda och har en exportandel på ca. 70%. Vi finns i Vislanda Småland, där vi har vår tillverkning, montering, test, konstruktion/utveckling, projektledning, inköp, företagsledning, etc. Mer information om företaget hittar du på www.scanditronix-magnet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodica Group AB
(org.nr 556616-3605), https://scanditronixmagnet.careers.haileyhr.app/
Olvägen 28 (visa karta
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342 50 VISLANDA Arbetsplats
Scanditronix Magnet Jobbnummer
10007591