Projektchef
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Kalmar Visa alla byggjobb i Kalmar
2026-06-09
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en projektchef till vår anläggningsverksamhet i och omkring Kalmar med omnejd. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas och utveckla andra som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som projektchef
Som projektchef hos oss på division Anläggning kommer du bland annat att ansvara för att:
planera, leda och genomföra projekt utifrån Svevias mål och värderingar
budget och ekonomi i projekt samt att prognosrutiner följs
kontraktsfrågor gentemot kund
vara delaktig i anbudskeden och bedömningen och hantering av risker och möjligheter
aktivt bidra i arbetschefsområdets ledningsgrupp
Rollen innebär även personalansvar för en organisatorisk enhet inom arbetschefsområdet. Som chef och ledare inom Svevia har du ett ansvar för att leda, driva och utveckla både verksamhet och medarbetare i linje med företagets strategi, mål och värdegrund.
I denna roll kommer du att rapportera till arbetschef.
Vem är du?
Du gillar affärer och omvärldsbevakning, och har skaffat dig goda ledaregenskaper genom dina erfarenheter i ledarroller. För oss innebär det bland annat att du alltid sätter arbetsmiljön, affären och lönsamheten i centrum samtidigt som du har med dig alla i teamet på vägen.
Ledarskap är viktigt för oss. Vi tror på ett utvecklande ledarskap där du som ledare tar fram det bästa ur teamet och bidrar till uppbyggnad av ett starkt och välmående projektteam.
Att du kommunicerar väl i skrift och tal på svenska, har datorvana och B-körkort ser vi som självklarhet.
Du har, utöver dina personliga egenskaper, goda förutsättningar för att lyckas i en roll som projektchef hos oss om du har erfarenhet av följande:
aktivt och strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor och säkra beteenden
väg- och anläggningsprojekt i en ledande position med personal- och/eller budgetansvar
kalkyl och anbudsarbete i anläggningsprojekt
att vårda och utveckla kundrelationer
att bygga team och arbete med rekrytering
Som en grund att stå på, tror vi att du har en teknisk högskoleutbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande.
En del av något större
Inom anläggningsverksamheten bygger vi Sverige från grunden – i betong, stål, trä, sten och jord. Och vi gör det genom att anlägga vägar, broar, kajer och betongkonstruktioner för industri, stat och kommun. Dessutom bryter vi ny mark och banar väg för VA-nät, vindkraftsparker och exploateringsområden. Vi har också specialenheter inom grundläggning och marksanering. Tillsammans med Svevias övriga verksamheter inom vägdrift och beläggning blir du en viktig kugge i ett större samhällsmaskineri. Det öppnar nya möjligheter för innovation och problemlösning.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus, vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan senast den 7 september. Urval kommer att ske löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta arbetschef Vedat Kelmendi på vedat.kelmendi@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Ludvig Zetterman Dahlen på ludvig.zetterman-dahlen@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853940-2042806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Stämpelvägen 2 (visa karta
)
394 70 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9954198