Projektassistenter till statistikenheten - sommarjobb
Statens Jordbruksverk / Matematikerjobb / Jönköping Visa alla matematikerjobb i Jönköping
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
I år ska samtliga medlemsstater i EU genomföra en statistisk undersökning av strukturen i jordbruket. I Sverige är det statistikenheten på Jordbruksverket som genomför undersökningen. Vi kommer därför att skicka ut en undersökning till samtliga svenska jordbruksföretag i slutet av maj.
Vi söker nu totalt 10 personer som är intresserade av att arbeta med undersökningen:
• 25 maj - 27 november
3-4 personer
• 8 juni - 21 augusti
• 25 maj - 21 augusti
6-7 personer fördelat över båda perioderna
Till stor del kommer arbetet att innebära insamling och kvalitetsgranskning av uppgifter från jordbruksföretagare. Du kommer att arbeta med att registrera, sortera, skanna, verifiera och kontrollera inkomna blanketter. Du kommer ha direkt kontakt med jordbrukare över telefon dels för att svara på frågor dels för att intervjua de som inte svarat på undersökningen. Under augusti är arbetet framförallt koncentrerat till telefonintervjuer. Arbetstiden under anställningen kommer en till två dagar i veckan att vara förlagd mellan kl. 10.30 och 19.00 i början av sommaren. Resterande dagar arbetar du 08.00-16.30. Arbetet utförs på plats på huvudkontoret i Jönköping. Kvalifikationer
Vi söker dig med minst gymnasieexamen. Vårt arbetsspråk är svenska så du behöver förstå och uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Det är meriterande med kunskap om jordbruk eller statistik och vi värdesätter även erfarenhet av arbete med kundservice/telefonsupport, datainsamling och statistiska undersökningar samt vana av att arbeta med siffror i Excel och andra IT-system. Till de tjänster som ska pågå till och med november är det även meriterande om du har några års erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor! Vi söker dig som har förmågan att arbeta strukturerat och engagerat under hela undersökningen. Du behöver vara noggrann och kunna följa riktlinjer och beslut. Du gillar att samarbeta med andra och bidrar aktivt till ett bra arbetsklimat. Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med olika jordbrukare är det viktigt att du har förmågan att vara uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping och arbetet kommer genomföras på plats på kontoret. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
