Projektassistent till Statlig myndighet i Stockholm
2026-04-16
Om tjänsten
Nu söker vi en projektassistent för ett uppdrag till en statlig myndighet i Stockholm. Du ansvar huvudsakligen för att ge administrativt stöd till projektledningen och övriga projektmedlemmar såsom budgetuppföljning, inköp och fakturering. Vidare säkerhetsställer du att dokumentation, planering och kommunikation sker effektivt för att projektet ska nå sina mål inom tidsramen och budgeten.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
Möteshantering:
• Planera, boka och förbereda möten.
• Sammanställa och distribuera dagordningar inför möten.
• Föra protokoll under möten och distribuera dessa till berörda parter.
• Följa upp mötesbeslut och åtgärder.
Dokumentation och arkivering:
• Samla, organisera och säkerställa att all projektinformation är korrekt dokumenterad och lättillgänglig.
• Ansvara för att uppdatera och underhålla projektets dokumenthanteringssystem.
• Säkerställa att projektets filer arkiveras i enlighet med företagets riktlinjer.
Kommunikation:
• Fungera som kommunikationslänk mellan projektledningen och övriga intressenter.
• Skicka ut meddelanden, rapporter och annan information till projektets medlemmar.
• Hantera inkommande och utgående korrespondens kopplad till projektet.
Tidsplanering och uppföljning:
• Stödja projektledaren i att hålla koll på projektets tidsplan och deadlines.
• Sammanställa rapporter och uppdateringar om projektets framsteg.
• Följa upp och dokumentera projektleveranser och milstolpar.
Administrativt stöd:
• Hantera projektets administrativa uppgifter, såsom budgetuppföljning, inköp, och fakturering (om tillämpligt).
• Bistå vid framtagning och distribution av projektmaterial, presentationer och rapporter.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som projektassistent är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå fram till och med årsskiftet.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom aktuellt område såsom administration, ekonomi, statsvetenskap.
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Dokumenterad erfarenhet att planera och hantera möten, protokollföring, och samordning av projektleveranser utrednings- eller projektarbete på ledningsnivå i statlig myndighet.
• Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete inom koncernövergripande metod- och processutveckling.
• Dokumenterad erfarenhet att beskriva komplexa sammanhang för interna och externa intressenter.
• Erfarenhet av arbete med projektverktyg (t.ex. Microsoft Project, Trello, Asana, eller något som motsvarar dessa arbetsverktyg)
• 3-5 års erfarenhet av administrativt arbete
• 2 års erfarenhet av att använda dokumenthanteringssystem och andra digitala plattformar för projektstyrning.
• Erfarenhet av digitala kommunikationsverktyg.
• Ha erfarenhet av att formulera tydliga rapporter, sammanfattningar och mötesprotokoll.
• Dokumenterad erfarenhet att hantera deadlines och följa upp projektleveranser.
Om dig
För att lyckas i rollen som projektassistent tror vi att du är noggrann och har ett öga för detaljer. Du arbetar självständigt och har en stark initiativförmåga, vilket gör att du proaktivt kan identifiera vad som behöver göras och agera därefter. Du är flexibel och anpassningsbar, vilket gör att du enkelt kan hantera förändringar och varierande arbetsbelastning. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och en positiv attityd, vilket bidrar till ett bra teamarbete och en trivsam arbetsmiljö.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju och bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-04-23
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb.

