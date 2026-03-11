Projektassistent till kulturgeografi EJT
Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.
Nu söker vi dig som vill arbeta inom olika projekt inom kultur-och kreativitetssektorn (KKN).
Arbetsuppgifter
Som projektassistent i kulturgeografi kommer du att arbeta tillsammans med kollegor inom flera projekt och inriktningar relaterade till kulturella och kreativa näringar.
Detta inkluderar följande arbetsuppgifter:
- Stödja utvecklingen av en forskningsansökan till den kommande utlysningen inom Horizon Europe 2026/2027 med fokus på UNESCO:s nätverk för kreativa städer (UCCN).
- Utvecklingsarbete tillsammans med projektgruppen för Östersunds medlemskap i UNESCO Creative Cities gastronomisektion.
- Representera och samverka kring Mittuniversitetets arbete med UNESCO Creative Cities.
- Stödja utvecklingen av utbildning inom lokal mat / gastronomi, t. ex. Food City Design.
- Bidra till projekten KKN-Östersund och KKN-Sundsvall som är bedrivs inom EJT/ETOUR-miljön.
Arbetet innebär arbete med planering och strategisk utveckling, både tillsammans med kollegor och självständigt. Specifikt så kommer du att arbeta med skrivande av projektplanering, projektansökningar och nätverkande med lokala, nationella och internationella partners. I rollen som projektassistent så kommer du ansvara för att koordinera och lämna in projektansökningar och samarbeta med kollegor kring administration och utveckling av projekt inom de kulturella och kreativa näringarna.
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
- Bred erfarenhet inom området och gärna universitetsexamen med koppling till hållbar utveckling och livsmedelsprocesser.
- Flera års erfarenhet av strategiskt arbete särskilt inom internationella projekt och globala nätverk, såsom UNESCO eller liknande organisationer.
- God kännedom om gastronomi och strategisk utveckling kopplat till regional utveckling, kreativa mat-regioner, småskaligt mathantverk, turism och kultur.
- Talar och skriver både engelska och svenska på hög nivå, möjliggörande kommunikation med universitet och andra partners både nationellt och internationellt.
Meriterande är om du har ett internationellt nätverk och tidigare erfarenhet av internationellt samarbete.
Dina egenskaper
Vi ser att du har mycket god förmåga att ta egna initiativ samt kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökande i hög utsträckning deltar i möten samt bidrar till gemensamma arbetsuppgifter.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 10% från och med 2026-04-06 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2026-12-31.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Rosemarie Ankre, Rosemarie.Ankre@miun.se
eller projektledare Daniel Laven, Daniel.Laven@miun.se
. Publiceringsdatum2026-03-11Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-04-01.
