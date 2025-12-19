Projektassistent till forskning om malaria och babesia
2025-12-19
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid Avdelningen för klinisk kemi och famakologi finns Forskargruppen för malaria och babesia, vilken leds av docent Kristina Persson.
Vi studerar de intraerytrocytära parasiter som orsakar malaria och babesia och hur dessa parasiter tar sig in i röda blodkroppar. Vårt mål är att kunna hitta bättre läkemedel, men också att förstå hur immunitet mot dessa sjukdomar uppstår. Vi söker en projektassistent till gruppen till detta pågående projekt.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans
mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en projektassistent för att hjälpa till med att odla malaria och babesiaparasiter. Denna person ska blanda odlingsmedier och buffertar, tillsätta röda blodkroppar och mikroskopera parasiter.Publiceringsdatum2025-12-19Kravprofil för detta jobb
Krav för anställningen är:
- Masterexamen i relevant ämne, tex biomedicin, bioteknik
- Flytande kommunikation på svenska eller engelska
- Klara att självständigt odla malaria och babesia-parasiter, och bedöma deras mognadsgrad
- Bedöma malaria- och mer specifikt även babesia-parasiter i mikroskopet
- Självständigt genomföra invasionsförsök med parasiterna och tillsätta olika hämmande substanser
Meriterande för tjänsten är:
- Vana av allmänt laboratoriearbete
- Odling av Borrelia
- Programmering tex Phyton eller R
- Metabolomics analysÖvrig information
Anställning är en tillsvidareanställning på heltid (100%), provanställning i 6 månader kan komma att tillämpas.
Start from 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
