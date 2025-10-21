Projektassistent Nationellt centrum för kvinnofrid
Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-10-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala
Projektassistent till Nationellt centrum för kvinnofrid
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Vi rekryterar nu en projektsassistent under tre månader som är intresserad att bedriva forskning inom NCK:s verksamhetsområden med koppling till följande projekt.
Om projektet:
NCK har nyligen fått uppdrag från regeringen att förbereda för genomförandet av en ny nationell omfångsstudie med syftet att undersöka utsatthet för våld hos befolkningen. Själva projektet väntas pågå i minst tre år och till viss del vara en fortsättning på NCK's tidigare omfångsstudie "Våld och hälsa". Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Som projektassistent i projektet kommer du under tre månader att arbeta med att framarbeta en projektplan för ett doktorandprojekt inom ramen för den omfångsstudie som NCK kommer genomföra.
Kvalifikationskrav
- Examen på grundläggande och avancerad nivå inom psykologi
- Erfarenhet av att arbeta som forskningsassistent
- Erfarenhet av arbete med trauma och våld
- Erfarenhet av vetenskaplig publicering
- Erfarenhet av vetenskapliga presentationer på nationell eller internationell konferens
Utöver de formella kraven ser vi framför oss att den sökande har:
- Forskningsintresse inom området genusrelaterat våld och intresse för befolkningsstudier
- God förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till samarbete och interaktion både inom vetenskapligt och med det omgivande samhället
- Goda skriftliga och muntliga färdigheter i svenska är ett krav.
Önskvärt/meriterande i övrigt
- Genomförda kurser eller med erfarenhet av att ha jobbat i kvantitativ forskningsmetod på avancerad nivå
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att utveckla och genomföra det planerade projektet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad 3 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 12 november enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala, Akademiska Sjukhuset ingång 17
Uppsala universitets viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Carolina Överlien, Professor i genusrelaterat våld och hälsa, carolina.overlien@nck.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 4 november 2025, UFV-PA 2025/3197
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) Jobbnummer
9565924