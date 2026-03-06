Projektassistent med naturvetenskaplig bakgrund
Lunds universitet, Miljö- och geovetenskapliga institutionen / Högskolejobb / Lund Visa alla högskolejobb i Lund
2026-03-06
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Miljö- och geovetenskapliga institutionen i Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskning och utbildning vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen (MGeo) behandlar grundläggande och tillämpade frågor om jordens tidigare, nuvarande och framtida klimat och miljö, inklusive människors interaktion med naturen och konsekvenser för människors välbefinnande. MGeo utvecklar och tillämpar banbrytande metoder, modeller och tekniker inom miljövetenskap, kvartär- och berggrundsgeologi, paleontologi, naturgeografi, biodiversitet och ekosystemvetenskap, fjärranalys, geografisk informationsvetenskap (GIS) och beräkningsvetenskap inom miljö- och hälsa för att studera processer som sträcker sig från det mikroskopiska till det planetära, över alla tidsskalor.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Vi strävar efter att utveckla nya verktyg som kan bidra till planeringen av framtidens hållbara och motståndskraftiga skogar.
Som projektassistent kommer du, tillsammans med en programmerare och avnämare från svenska skogssektorn, att arbeta med att skapa ett grafiskt användargränssnitt till den dynamiska vegetationsmodellen LPJ-GUESS.
Arbetsuppgifterna inkluderar att planera och genomföra möten med intressenter och forskare, skapa och distribuera kommunikationsmaterial (t.ex. artiklar, videor, användarhandböcker), samt att samla in återkoppling och utföra andra uppgifter kopplade till att bygga och upprätthålla starka relationer mellan projektgruppen och intressenterna.
Inom projektet förväntas du arbeta tillsammans med de forskare som har utvecklat koden och att tillsammans med en programmerare interagera med avnämare inom skogssektorn. Du förväntas också delta i gruppmöten samt presentera resultat både skriftligt och muntligt. Det kan förekomma resor inom ramen för projektet, främst inom Sverige.
Du kommer att arbeta i och tillsammans med Ekosystemmodelleringsgruppen vid Miljö- och geovetenskapliga institutionen på Lunds universitet, där fler än 30 personer arbetar med att utveckla och använda LPJ-GUESS för att besvara frågor som rör hur klimatförändringar påverkar våra ekosystem. Utöver de forskare i Lund som utvecklar och använder modellen har vi ett nära samarbete med omkring 100 ytterligare utvecklare och forskare från forskargrupper, främst i Danmark, Tyskland och Australien.Kvalifikationer
- Högskoleexamen (masternivå) inom naturvetenskap
- Arbetslivserfarenhet av att arbeta administrativt
- Utmärkt skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska.
- Vana av att kommunicera målgruppsanpassat
Övriga meriter:
- Erfarenhet av att planera och genomföra möten och arrangemang.
- Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskapliga resultat
- Erfarenhet av att utveckla grafiska användargränssnitt
- Erfarenhet av dokumentation av kod eller vetenskapligt arbete
- Erfarenhet av skriptbaserade språk såsom Python eller R
- Ha arbetat med skogsrelaterade frågor
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet samt hur stor erfarenhet som den sökande har inom kraven och meriterna som är listade ovan. Hänsyn kommer att tas till förmåga att arbeta självständigt och i grupp, driv samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det befintliga administrativa arbetet inom modelleringsgruppen.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning på 50% i 12 månader. Önskat startdatum 1 juni 2026 eller så snart som möjligt därefter, dock senast 1 september 2026.
Vi förväntar oss att hålla intervjuer 13-17 april.
Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla
- personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
- CV,
- examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/784". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, miljö- och geovetenskapliga institutionen Kontakt
Thomas Pugh thomas.pugh@mgeo.lu.se +46462220000 Jobbnummer
9782305