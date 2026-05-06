Projektassistent med kunskap om gängmiljön
2026-05-06
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Sociologiska institutionen vid Lunds universitet söker en projektassistent för en 7-månaders deltidstjänst (60 %) inom projektet GANG_REC: Gang recruitment and culture in the 21st century.
Projektet undersöker hur svenska och danska gäng attraherar nya rekryter, både online och offline, och tvärs över gränser i dagens globala och digitaliserade samhälle.
Projektet finansieras av ROCKWOOL FONDEN.
För mer information om GANG_REC-projektet, se: https://portal.research.lu.se/en/projects/researching-gang-recruitment-and-culture-in-the-21st-century/
Projektet söker en projektassistent med kriminologisk (eller liknande) utbildning och relevanta yrkeserfarenheter. Särskilt söker vi en person med bevisad god kunskap om gängmiljön - någon som både kan hjälpa projektets forskare att få tillträde till miljön och själv bidra till insamling av empiri.
Dessutom kommer projektassistenten att:
• Behandla och analysera insamlat empiriskt material.
• Bidra till att planera projektets olika leveranser och seminarier.
• Delta i projektmöten.
• Samarbeta med projektledaren (PI) och andra projektmedlemmar.
• Bidra till andra löpande projektrelaterade arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår forskning inom projektet (60 %). För frågor om projektet eller tjänsten, kontakta David Sausdal, david.sausdal@soc.lu.se
.
Krav och meriter
Kandidat- (BA) eller magisterexamen (MA) i kriminologi eller vad arbetsgivaren bedömer likvärdigt, gärna med inriktning mot gäng och/eller andra subkulturer.
Ansökan bedöms dessutom utifrån följande kriterier:
- God vetenskaplig förmåga.
- Kunskap om gängmiljön.
- Bevisad förmåga att arbeta i grupp och/eller i vetenskapliga samarbeten.
- Annan kompetens som är relevant med hänsyn till projektets inriktning och arbetsuppgifterna.
Instruktioner för ansökan
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:
1. Ett ansökningsbrev som beskriver sökandens intresse för tjänsten och lyfter fram relevant erfarenhet och kompetens (max 1 sida).
2. Ett CV med lista över publikationer och kopior av examensbevis.
3. Kontaktuppgifter till 2 referenspersoner.
Anställningsvillkor
• Tjänsten är deltid (60 %) under 7 månader.
• Tjänsten startar 2026-06-01.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Sociologiska institutionen i Lund består av tre discipliner, sociologi socialantropologi och genusvetenskap. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 117 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
HR-partner
Anna Melin anna.melin@sam.lu.se
9894431