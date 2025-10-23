Projektassistent inom medicinsk VR
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2025-10-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Projektet är placerat vid avdelningen för molekylär hematologi vid medicinska fakulteten i bioinformatik laboratoriet som leds av Shamit Soneji och som består av två andra medarbetare.
Projektet är inom virtual reality och vi utforskar nya användningsområden inom vetenskap och medicin.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Rollen är att hjälpa till att utveckla en VR-miljö som kommer att användas för att utbilda barn på avdelningen om sjukdomar. Det kommer att innebära att arbeta med forskare och kliniker för att producera något som kan användas av vårdgivare som ett utbildningsverktyg. KvalifikationerKvalifikationer
- Tidigare erfarenhet av VR-utveckling, särskilt med hjälp av Unity Game Engine och OpenXR.
- Du behöver också kunna skapa 3D-tillgångar med hjälp av till exempel Blender.
- Examen inom relaterat ämnesområde från högskola/universitet eller pågående studier vid universitet inom relaterat ämnesområde, datavetenskap.
Önskvärda meriter inkluderar:
- masterexamen är önskvärt men inte nödvändigt,
- Tidigare arbete med forskare och vårdpersonal
- Erfarenhet av medicinsk VRÖvrig information
Anställningen är en tidsbegränsad SÄVA på deltid/40% i 5 månader med tillträde
from 2025-11-10 eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar
åberopa (kopior av betyg, examens bevis, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2025/3004". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds Universitet, 009999 Lunds Universitet, 310000 Med Kontakt
Shamit Soneji, rekryterande chef shamit.soneji@med.lu.se 046-2220872 Jobbnummer
9571529