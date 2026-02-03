Projektassistent inom genetik och diabetes
Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö i Malmö
, Lund
eller i hela Sverige
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen för Genetik och Diabetes inriktar sig på att undersöka genetik samt diverse precisionsmedicinska tillvägagångssätt för att lära mer om diabetes och relaterade tillstånd.
Gruppen leds av docent Emma Ahlqvist och består av både forsknings- och teknisk personal. Gruppen håller till vid CRC i Malmö. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://www.ludc.lu.se/research/genetics-and-diabetes
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra
relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och
stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för
arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Vi söker nu en projektassistent för en tidsbegränsad anställning med omfattning 100% under 6 månader.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös
semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-osshttps://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvuduppgifterna är att ägna dig åt dina projekt. Du kommer att utföra -omics-forskning för att förstå diabetes och tidiga faktorer i livet associerade med diabetesrisk. Du kommer i första hand att arbeta med analys av storskalig data tillsammans med klinisk data under handledning av Rashmi Prasad.
- Analys av transkriptomisk data för att identifiera gener som är viktiga för typ 2-diabetes
- Analys av tidiga livsfaktorer och förälderspecifika effekter
- Analys av genetisk variation och metylering i relation till genuttryck.
- Rapport- och manuskriptskrivning.Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Magisterexamen i bioinformatik, biologi eller liknande.
- Erfarenhet av att hantera stora genuttrycksdatamängder och statistiska analyser i R.
- Erfarenhet av och ursprungsanalys och analys av tidiga livsfaktorer och förälderspecifika effekter.
- God kunskap med kommandotolken Bash för Unixliknande operativsystem.
- God kunskap om biologi, genetik och transkriptomik.
- Goda engelskkunskaper. Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt.
- Självmotiverad, driven och uthållig.
- Bra på att arbeta i team, villig att hjälpa andra och har goda kommunikations- och samarbetsförmågor.
Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom forskargrupperna samt bidra till deras framtida utveckling.
Instruktioner för ansökan
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Förutom CV ska ansökan innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt du uppfyller eftersöka kvalifikationer. Ansökan ska även innehålla examensbevis eller
motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser,
rekommendationsbrev etc.).
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA2026/391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Kontakt
Emma Ahlqvist, Rekryterande chef emma.ahlqvist@med.lu.se 040391214 Jobbnummer
9721494