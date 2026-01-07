Projektassistent i Tillämpad Biokemi
Beskrivning av arbetsplatsen
Saragovi-labbet är en del av Avdelningen för tillämpad biokemi vid Kemiska institutionen och bedriver tvärvetenskaplig forskning i gränslandet mellan proteindesign, AI och materialvetenskap.
Gruppen utvecklar AI-baserade metoder för att designa proteinassemblier som styr bildningen av oorganiska material, såsom halvledare och magnetiska material, med målet att förstå hur strukturell information överförs från biologiska till icke-biologiska system.
Verksamheten är starkt integrerad med CMPS och NanoLund och är lokaliserad vid Kemicentrum i Lund. Gruppen består i dag av masterstudenter och forskningspraktikanter och kommer att växa med doktorander och postdoktorer. Arbetet sker i en design-bygga-test-pipeline där beräkningsmodellering och experimentell validering är nära sammanlänkade, i en inkluderande och stödjande forskningsmiljö.
Labbet har tillgång till omfattande beräkningsresurser, höggenomströmningsinstrument samt avancerade faciliteter för halvledarkarakterisering via NanoLund. Mer information finns på https://saragovi.science
och https://www.nano.lu.se.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en möjlighet att utveckla en stark grund inom modern proteindesign inom det snabbt växande området för hierarkisk materialteknik. Tjänsten ger praktisk erfarenhet av AI-drivna protein-designpipelines, experimentella arbetsflöden för protein-oorganiska assemblyer samt tillgång till avancerad infrastruktur vid Kemicentrum och NanoLund. För motiverade kandidater kan rollen också fungera som en värdefull övergångsperiod inför en framtida doktorandtjänst i gruppen eller inom Lunds universitet i stort.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna innefattar att utveckla och integrera beräkningsmässiga och experimentella verktyg för design av hierarkiska protein-oorganiska material. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan AI-driven proteindesign, höggenomströmningsbiokemi och materialkarakterisering.
Du kommer att ha särskilt ansvar för att:
Justera och optimera förstärkningsinlärningsmodeller och skript för symmetrisk placering för att stödja nya designpipelines för hierarkiska protein-oorganiska system.
Utveckla och tillämpa beräkningspipelines för de novo-design av ledande tvinnade nanotrådar och relaterade protein-metall-arkitekturer.
Etablera och driva höggenomströmningsbiokemiska arbetsflöden för screening, validering och karakterisering av designade proteinassemblyer.
Utföra experimentella arbetsflöden, inklusive proteinuttryck, rening, biofysiska analyser och analys av protein-oorganisk templering.
Samarbeta med partnergrupper för avancerad strukturell karakterisering (t.ex. TEM, cryo-EM, spektroskopi) och funktionell karakterisering (t.ex. elektriska, optiska eller magnetiska mätningar).
Dokumentera och kommunicera resultat samt bidra till labbets iterativa design-bygge-test-cykel.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Du har en masterexamen i bioteknik, molekylärbiologi, beräkningsbiologi eller ett närliggande område.
Du har erfarenhet av beräkningsbaserade proteindesignpipelines, inklusive praktisk användning av RFdiffusion och ProteinMPNN.
Du har gedigen programmeringsvana i Python och arbetar obehindrat i en Linux-miljö.
Du har praktisk laboratorievana av höggenomströmningsuttryck och rening av proteiner.
Du har förmåga att arbeta självständigt, planera experiment och dokumentera dina resultat tydligt.
Du har god samarbetsförmåga och kan bidra effektivt i tvärvetenskapliga arbetsgrupper.
Du har god kommunikativ förmåga i engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande för anställningen är:
Det är en merit om du har erfarenhet av höggenomströmningsbiokemi, inklusive uttryck, tillväxt och reningspipelines i 96- eller 384-brunnsplattor.
Det är en merit om du har erfarenhet av att utveckla eller underhålla AI-baserade proteindesignarbetsflöden.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att köra molekyldynamik-simuleringar (MD), exempelvis med GROMACS eller transition path sampling (TPS) för att analysera strukturella förändringar över tid.
Erfarenhet av att bidra till samarbetsinriktad forskning är en tillgång.
Relevanta kurser, utbildningar eller certifieringar inom proteinengineering, maskininlärning eller beräkningskemi betraktas som meriter.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utvecklingÖvrig information
Tjänsten är en heltidsanställning på visstid med start den 1 februari 2026 och pågår till och med den 1 juni 2026, eller enligt överenskommelse, men inte längre än till detta datum.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Välkommen med din ansökan!
