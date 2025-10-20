Projektassistent i omvårdnad
2025-10-20
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-10-20Beskrivning
Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att planera för en kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen.
Utbildningen ska bedrivas enligt förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Därför söker vi nu en administrativ projektassistent. I rollen får du möjlighet att bidra till ett viktigt utvecklingsarbete inom högre utbildning och vara med och forma framtidens sjuksköterskeutbildning.
Du kommer att arbeta i en miljö präglad av samarbete, engagemang och samhällsnytta. Institutionen för hälsovetenskaper består av tre ämnesmiljöer: omvårdnad, folkhälsovetenskap och oral hälsa. Institutionen tillhör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Tillsammans verkar vi för att bygga ett starkt hälsoområde där utbildning och forskning stimulerar till samverkan mellan olika ämnesmiljöer.
Inom ämnet omvårdnad bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med cirka 800 inskrivna studenter. Utbildningsutbudet omfattar sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning.Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektassistent kommer du huvudsakligen att:
- Inhämta information från andra lärosäten om hur de har utformat sina kompletterande utbildningar
- Ta fram förslag på innehåll och omfattning för en kompletterande utbildning
- Samverka med vårdverksamheter
- Författa rapporter samt underlag för kursplaner
Arbetet sker i nära dialog med kollegor och externa aktörer. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du på plats och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.Kvalifikationer
För anställning krävs:
- Sjuksköterskelegitimation (svensk eller utländsk)
- Minst magisterexamen i omvårdnad
- Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
- Erfarenhet från internationella anställningar som sjuksköterska
- Erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter så som att samla information och skriva rapporter och underlag
- Goda kunskaper i engelska
Personliga egenskaper som krävs är:
- Noggrannhet
- Flexibilitet
- God samarbetsförmåga
- God förmåga att arbeta självständigt och planera sitt arbete
- God administrativ förmåga Anställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 50 % under två månader med möjlighet till förlängning. Tillträde sker 2025-11-24 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- CV
- personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- kopior på betyg, intyg och examensbevis.
- två referenser, varav minst en är från tidigare eller nuvarande chef.
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Ange referensnr: REK2025/209
Välkommen med din ansökan!
