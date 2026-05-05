Projektassistent i B-cellsimmunologi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vid forskargruppen för Utvecklingsimmunologi bedrivs forskning inom humoral immunitet. Vi studerar hur tidig immunexponering formar B-cellsminne och antikroppsproduktion på lång sikt. Gruppen leds av universitetslektor Joan Yuan och består av både doktorander, postdoktorer och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund, avdelning för Molekylär hematologi.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi värnar om en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi söker härmed en laborativt erfaren och driven projektassistent för arbete inom B-cellsimmunologi. Anställningen är tidsbegränsad till 6 månader med önskat tillträdesdatum den 2026-08-17.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som projektassistent kommer du att bidra till ett pågående forskningsprojekt där vi undersöker hur B-celler som utvecklas tidigt i livet påverkar antikroppssvaret senare i vuxen ålder. Vi söker dig som är motiverad och noggrann, och som gärna samarbetar med övriga medlemmar i forskargruppen för att nå gemensamma resultat.
I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen:
Utföra immunisering och provtagning för att studera immunsvar i djurmodeller.
Analysera och sortera celler med hjälp av flödescytometri.
Antikroppsanalyser
Cellodling av primära celler och cellinjer.
Dokumentation och databearbetning.
Krav för anställningen är:
Masterexamen inom immunologi
Dokumenterad erfarenhet av laborativt arbete inom immunologi eller B cellsbiologi
Goda kunskaper i flödescytometri inklusive paneldesign (8 färger), dataanalys och tolkning
Gedigen erfarenhet av att arbeta med immunoassays, som ELISA och Luminex
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete med djurmodeller och immuniseringar
Erfarenhet av arbete med B-cellsbiologi och antikroppssvar
Erfarenhet av ELISA, Luminex, MSD och automatiserade analysplattformar
Internationell forskningserfarenhet
Villkor för anställningen
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) tidbegränsad till 6 månader med start 2026-08-17, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övriga relevanta dokument du vill uppmärksamma.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Sölvegatan 19 (visa karta
)
223 62 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
universitetslektor, rekryterande chef
Joan Yuan joan.yuan@med.lu.se +46462220430
9891104