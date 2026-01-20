Projektassistent/administratör på deltid till Eventity!
Är du på jakt efter ett meriterande och givande deltidsarbete? Har du dessutom ett öga för ekonomi och är intresserad av att koordinera administrativa arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi söker! Urvalet kommer ske löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en konsult på deltid som har ett tydligt lösningsfokus och som kan ta egna initiativ och beslut. I rollen som projektassistent/administratör kommer du arbeta på Eventity kontor i Linköping tillsammans med övriga medarbetare i projektledarteamet. Rollen innefattar övergripande ekonomiarbete med stort fokus på fakturering. Utöver fakturering är hantering av leverantörsfakturor, leverantörskontakt och andra admininstrativa uppgifter primära. Du kommer tillsammans med respektive projektledare hantera divserse olika ärenden som kräver gott samarbete och högt ansvarstagande. Rollen innebär mycket kontakt med både interna och externa parter och vi ser att du har en god verbal förmåga. För att du ska vara aktuell för denna tjänst behöver du vara tillgänglig 1-2 dagar i veckan med start omgående.
Du erbjuds
• Att bli del av ett familjärt bolag med härlig stämning i en hjälpsam kultur
• Möjligheten att utvecklas inom projekt- och faktureringsadministration
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
• Löpande fakturering
• Bidra till att digitalisera och effektivisera befintliga arbetsflöden -
• Ha löpande kontakt med leverantörer för korrekt information och prisunderlag
• Admininstrering av leverantörsfakturor
• Samarbeta med projektledare och övriga kollegor för att ta fram statistik och underlag
VI SÖKER DIG SOM
• Är student eller har en annan sysselsättning på minst 50 % och har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i en administrativ och koordinerande roll med god förmåga att prioritera
• Har tidigare erfarenhet av admininstrativt arbete
• Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift då detta krävs för arbetet
• Besitter god systemkunskap och har lätt för att ta till sig och sätta sig in i nya system
• Har möjlighet att arbeta plats på Lingmerths/Eventitys kontor i Linköping 1-2 gånger i veckan
Det är meriterande om du har
• Förståelse för ekonomiska flöden
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
• ett personlighetstest
• ett test i kognitiv förmåga.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Lingmerths är en kvalificerad partner för rådgivning och bokning av resor och möten. Med över 70 år på marknaden är de en av Sveriges äldsta aktörer inom branschen. Lingmerths Group har ett starkt samarbete med samtliga större researrangörer, flygbolag, hotellkedjor och transportföretag. Det som förenar de olika delar av Lingmerths verksamhet är att de alla jobbar för att få människor att mötas, oavsett om det är via flyg, tåg, digitalt, ett mindre möte eller stort event. Branschevent och kommersiella möten pekas i flera studier ut som en viktig del av syftet med det framtida affärsresandet och med grund i detta har Lingmerths valt att fokusera ytterligare på det personliga mötet och event. För två år sedan togs beslutet att avveckla privatreseerbjudandet. Som ett led i den utvecklingen placeras nu Lingmerths erbjudande för Event och professionella möten under ett eget affärsområde och nya varumärket Eventity. Eventity ansvarar för att tillgodose såväl Lingmerths befintliga kunder som nya och fristående kunder med tjänster inom varumärkesbyggande eventupplevelser och syftesdrivna möten.
Organisationen befinner sig i en spännande utvecklingsfas, där framtidens möjligheter står i fokus. Tillsammans med alla medarbetare står Lingmerths upp för en verksamhet som drivs av engagemang, kompetens och ansvar. Ersättning
