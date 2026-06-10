Projektassistent
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Geologjobb / Umeå Visa alla geologjobb i Umeå
2026-06-10
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
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Vi söker en projektassistent för att arbeta med markekologisk forskning vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, med placering i Umeå. Anställningen är tidsbegränsad, på 40% under fem månader, från 1 augusti till 31 december 2026, eller efter överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2026-06-18.
Projektassistenten kommer delta i två forskningsprojekt som undersöker mikrobiella processer i vatten och jord i norra Sverige.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Projektassistenten kommer att delta i olika forskningsaktiviteter både på laboratorium och ute i fält. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Provtagning av sjövatten.
DNA-/RNA-extraktion.
Bearbetning av jordprover.
Manövrering av drönare. Kvalifikationer
Vi söker en kandidat med minst kandidatexamen i biologi, ekologi, miljövetenskap eller ett relaterat område. Eftersom en betydande del av arbetet kommer att utföras i ett eDNA-laboratorium krävs gedigen erfarenhet inom miljölaboratoriearbete, inklusive praktisk erfarenhet av DNA-/RNA-extraktionstekniker. Sökande måste också ha dokumenterad erfarenhet av arbete på avlägsna områden och inneha både ett giltigt B-körkort, samt ett drönarkort. Formell utbildning som laboratorietekniker, certifiering i första hjälpen i vildmarken och erfarenhet av att köra på oasfalterade eller avlägsna vägar ses som starka meriter.
Kandidaten måste vara tillgänglig för en två veckor lång fältkampanj i de svenska fjällen i augusti, vilket innebär resor och övernattning. Eventuell mer- eller övertid under fältkampanjen kompenseras med ersättning eller kompensationsledighet, enligt överenskommelse.
Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringsverktyg Varbi (på engelska eller svenska). Ansökan ska innehålla:
CV och personligt brev.
Kopior av betyg och intyg.
Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
För frågor angående anställningen, vänligen kontakta: Laurenz Teuber: laurenz.teuber@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontakt
ST ST st@adm.umu.se 090-7865431 Jobbnummer
9956595