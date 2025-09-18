Projektassistent
2025-09-18
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 17 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-09-18Beskrivning
CTF vid Karlstads universitet bedriver forskning som möter samhällsutmaningar genom värdeskapande tjänster utifrån användarens behov.
Vi fokuserar på samverkan mellan organisationer och användare inom exempelvis kollektivtrafik och vård - områden viktiga för både offentlig och privat sektor.
Vi söker nu en projektassistent som vill bidra till vår forskning genom att samla in, bearbeta och analysera data samt sammanställa litteratur. Du kommer att delta i både kvalitativa och kvantitativa studier samt i experimentella fältstudier där tekniska verktyg som sociala robotar och ögonspårning används. Arbetet omfattar även bearbetning av blickdata och enkätmaterial.
Vi erbjuder en stimulerande miljö med nära samarbete mellan forskare och externa aktörer. Här får du utveckla dina analytiska färdigheter och bidra till hållbara lösningar i samhället.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som:- Har påbörjade eller avslutade högskolestudier inom företagsekonomi, industriell ekonomi, samhällsvetenskap eller liknande.
• Har erfarenhet av datainsamling och analys från enkäter eller intervjuer.
• Uttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
• Är noggrann, analytisk, initiativrik och samarbetsinriktad.
• Har god social förmåga och är trygg i mötet med människor.
• Är kommunikativ, förtroendeingivande och motiverar deltagare till studier.
• Har ett tydligt teknikintresse och är nyfiken på att lära dig nya verktyg.
Meriterande är erfarenhet av:
• Ögonspårning och sociala robotar
• Bearbetning av blickdata
• Cirkulär ekonomi och servicedesignAnställningsvillkor
Anställningen är en tidsbegränsad deltidsanställning på 50 procent under 5 månader, med eventuell chans till förlängning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.Så ansöker du
Du ansöker i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen, att eventuella handlingar på språk annat än svenska, norska, danska eller engelska är översatta och att din kompetens är dokumenterad på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska innehålla:
- CV
- Personligt brev med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg
- Redogörelse för språkkunskaper
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Ange referensnr: REK2025/197
Välkommen med din ansökan!
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r Ersättning
