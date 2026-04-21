Projektansvarig till Luleå kommun
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-04-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen i Luleå
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Avdelningen Fastigheter ansvarar för kommunens bostäder och lokaler - totalt ca 655 000 kvm, varav cirka 125 000 kvm hyrs in av externa fastighetsägare.
På lokalförsörjningssektionen arbetar vi med in- och uthyrning av lokaler och bostäder, kontraktsskrivning, lokalplanering och olika utvecklingsprojekt kopplade till lokaler och bostäder.
Nu söker vi en projektansvarig till en spännande roll med ansvar för flera projekt där du ges möjlighet att påverka och utveckla processer i en dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Arbetsuppgifter
Som projektansvarig vid sektion Lokalförsörjning arbetar du aktivt inom uppdrag från planeringsstadiet till det att det färdiga projektet levereras till kunden. Du säkerställer ekonomi, tidsplan och genomförande inom uppsatta ramar samt bibehåller goda kundrelationer tillsammans med projektledaren.
Rollen omfattar främst små till medelstora projekt och särskilt ansvar för projektadministration i vårt ekonomisystem för alla våra projekt. Du hanterar flera projekt samtidigt i olika skeden av byggprocessen.
Ansvarsområden
• Prognoser och budgetuppföljningar
• Startmöten med projektledare/entreprenörer
• Byggmöten eller liknande med entreprenörer
• Genomför och följer upp projekt enligt vår projektmodell
• Granskning av förfrågningsunderlag
• Samverkan med förvaltare om kommande projekt
• Kvalificerade utredningar och uppföljningar inom olika områden
• Deltagande i olika utvecklingsgrupper
• Administration i ekonomisystemetKvalifikationer
• Minst gymnasieutbildning
• Mycket ansvarstagande och självgående
• Kunskap om byggnadsteknik och fastigheter, ekonomikunskaper är meriterande
• Tycker om administration, gillar ordning och reda
• Bidrar aktivt till avdelningens och sektionens övergripande mål
• B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av projektadministration och ekonomisystem är särskilt värdefullt.
Erfarenhet av projektledning inom bygg eller installation.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742)
Rådstugatan 11 (visa karta
)
971 85 LULEÅ Arbetsplats
Luleå kommun, Infrastruktur- och serviceförvaltningen Kontakt
Vision Luleå 0920453000 Jobbnummer
9866042