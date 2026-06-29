Projektansvarig för byggprojekt
Örebrobostäder Aktiebolag / Byggjobb / Örebro Visa alla byggjobb i Örebro
2026-06-29
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Vill du till en arbetsplats där du får vara med och bidra till något större? Då har du kommit helt rätt. ÖBO tar ett stort samhällsansvar, med ambitionen att vara med och utveckla Örebro i många år framöver. Tillsammans skapar vi ett levande Örebro.
Med en årlig budget på närmare 1miljard satsar ÖBO stort på renovering och utvecklingen av våra befintliga fastigheter. I enlighet med vår nya renoveringsstrategi, ska vi de närmaste 10 åren renovera drygt 7000 lägenheter. Så nu söker vi en skicklig medarbetare som ansvarar för alla våra underhållsprojekt inom teknikområdet bygg.
Du som person
Vi ser att du är självgående, positiv och har ett driv med stort engagemang i ditt sätt att arbeta. Eftersom många projekt genomförs med kvarboende hyresgäster eller i lokaler med pågående verksamhet, är det viktigt att du är lyhörd för våra kunder. Där du bygger relationer och skapar förtroende i samarbete med våra hyresgäster, kollegor och entreprenörer. Du har en stark kommunikativ förmåga med en diplomatisk framtoning. Du har ett systematiskt och organiserat arbetssätt där du driver flera parallella projekt samtidigt för att nå uppsatta mål. Att ha ett helhetsperspektiv, vara flexibel och kunna anpassa sig till förändringar och att inte lämna något åt slumpen värdesätter du högt. Att arbeta effektivt och med digitaliserade metoder är något du trivs med. Du trivs med ett omväxlande och stimulerande arbete där du har möjlighet att utvecklas och växa.
Du tycker om att vara en del av en familjär kultur där olikheter får ta plats.
Vi på ÖBO bryr oss om vem du är, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖBO arbetar utifrån en värdegrund som utgörs av omtanke, ansvar och framåtanda.
Din roll
I rollen som underhållsansvarig för byggprojekt kommer du ha ett övergripande ansvar för ÖBOs större renoveringsprojekt. Du styr och ansvarar för vår planering, utförande och ekonomi för att säkerställa att husen renoveras i rätt takt, hanterar oplanerat eller brådskande underhåll och i enlighet med våra hållbarhetsmål. Till din hjälp har du interna och externa projektledare för genomförandet av projekten, samt andra stödfunktioner inom teknik, upphandling, KMA, kund- och boendefrågor. Budgeten brukar pendla mellan ca 200–400 miljoner per år och innefattar främst storskaliga renoveringsprojekt, stamrenoveringar, och andra typer av underhålls- och renoveringsprojekt.
Tjänsten ligger under avdelningen Teknisk Förvaltning, inom gruppen Underhåll bestående av 7 personer. På hela avdelningen jobbar 28 personer med att utveckla och förvalta ÖBOs teknik, energi och underhåll.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Du är en skicklig byggare med sinne och intresse för ekonomi, eller duktig ekonom med byggkunskap.
Vi ser att du har god kompetens inom ekonomi, byggteknik, byggfysik samt KMA.
Du har erfarenhet av att jobba med renoveringsprojekt, och gärna i kombination med kvarboende hyresgäster eller pågående verksamhet.
Flerårig erfarenhet från beställarverksamhet alternativt annan likvärdig ledande roll inom bygg- eller fastighetsbranschen.
Erfarenhet från upphandling inom LOU och att driva projekt inom offentlig förvaltning är meriterande.
Vi tror att du idag kanske arbetar som tex projektledare, projektingenjör, förvaltare eller fastighetsekonom.
Anställningsform
Tillsvidare. Heltid. Med start enligt överenskommelse. Registerutdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande.
Intresserad? Hör av dig!
Emil Ring, chef Teknisk förvaltning, 019-019-19 42 27.
Hans-Erik Fahlström, facklig representant för Vision, 019-164598.
Vi behöver din ansökan senast 2026-08-23. Varmt välkommen!
ÖBO (ÖrebroBostäder) är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Örebro. I mer än 75 år har vi arbetat för att utveckla Örebro till en levande, trygg och trivsam stad – att bo och leva i. Vi gör det genom att hyra ut och förvalta närmare 23 000 bostäder och över 1 000 kommersiella lokaler. Och genom att bygga om och bygga nytt. Men vi är så mycket mer än en hyresvärd och ett bostadsbolag. Vi bryr oss – om våra hyresgäster, våra medarbetare och om världen omkring oss. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss på https://www.obo.se/om-obo/jobba-pa-obo/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebrobostäder Aktiebolag
(org.nr 556334-8449), https://www.obo.se/
700 08 ÖREBRO Arbetsplats
Örebrobostäder AB Jobbnummer
9982355