Projektansvarig ekonom - Siemens Energy (CPM)
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Controllerjobb / Finspång Visa alla controllerjobb i Finspång
2025-08-18
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är ekonom och som vill arbeta som kommersiell projektledare på SIemens Energy. Som Kommersiell projektledare kommer du att arbeta tillsammans med GSO MGT:s projektledning och rapportera till Head of Commercial Project Management. Du får ett helhetsansvar för kommersiella och finansiella frågor i en definierad portfölj av serviceprojekt. Ditt uppdrag är att stödja den tekniska projektledningen i genomförandet av projekten och säkerställa att de uppnår sina mål gällande kostnader, tid och kvalitet - samtidigt som kundnöjdhet förblir en central faktor.
Din påverkan och ansvarsområden
Övergripande ansvar för finansiella och kommersiella frågor, inklusive redovisning, juridik, skatt, valuta och NCM (New Collaboration Model).
Hantering och optimering av finansiella resultat med professionell noggrannhet (t.ex. bruttovinst, kassaflöde, tillgångar och finansieringsinstrument).
Förberedelse av kommersiell dokumentation för projektuppföljningsmöten och säkerställande av korrekt ekonomisk projektdata under hela genomförandefasen.
Efterlevnad av IFRS15, lokala redovisningsprinciper (GAAP), rapporteringsriktlinjer och interna kontrollsystem.
Säkerställande av korrekt bokföring i relevanta system, såsom SAP, vår interna projektplattform OnePM m.fl.
Initiering av fakturering i enlighet med projektets framsteg och kontraktsvillkor.
Hantering av finansiella garantier, säkerheter och projektförsäkringar.
Stöd till projektledaren vid identifiering och minimering av icke-kvalitetskostnader samt implementering av lärdomar i både projekt och organisation.
Riskhantering: identifiering, utvärdering och bedömning av risker och möjligheter tillsammans med projektledaren.
Möjlighet till affärsresor. Profil
Relevant universitetsutbildning inom ekonomi, finans eller liknande.
Kommersiell erfarenhet och finansiell kompetens.
Utmärkta analytiska färdigheter och en helhetssyn på affärsverksamhet.
Mycket goda IT-kunskaper, särskilt inom SAP och Microsoft-applikationer (Excel, Teams etc.). Erfarenhet av Tableau/Power BI är meriterande.
Stark känsla för ansvar, nyfikenhet och förmåga att ta ägarskap över arbetsuppgifter.
Flytande engelska, både i tal och skrift.
Ansökningsförfarande
Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
eller ring Telefonnummer: 011- 19 94 70.
Observera att återkoppling på din ansökan kan dröja v.30-33 pga av sommar och semestertider. Vi tackar för ditt tålamod.
